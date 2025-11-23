Carmen Geiss bricht wegen Schicksalsschlag in Tränen aus

In der aktuellen Folge von "Die Geissens: Traumjob Prinzessin" kam es zu einem besonders emotionalen Moment. Carmen Geiss (60) und Robert Geiss (61), die gemeinsam mit Fürstin Nina von Seborga und Etikette-Coach Sascha Lilic die nächste "Prinzessin" für das Fürstentum Seborga suchen, wurden von der Geschichte einer Bewerberin tief bewegt. Patricia, eine 28-jährige Malergesellin aus Magdeburg, präsentierte sich zunächst selbstbewusst in ihrer Arbeitskleidung. Doch als ihre Vergangenheit zur Sprache kam, konnte sie ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Mit leiser Stimme offenbarte sie, dass sie als jüngstes von zehn Kindern bei ihrer Schwester aufwuchs, nachdem sie beide Eltern verloren hatte.

Die Offenheit von Patricia rührte nicht nur Carmen Geiss, sondern auch die gesamte Jury. Sascha Lilic lobte die junge Frau für ihre Stärke und den Aufbau eines stabilen Umfelds trotz der schwierigen Umstände. Carmen blieb während des ganzen Gesprächs an Patricias Seite, hielt ihre Hand und tröstete sie mit aufbauenden Worten. "Das kriegen wir hin. Du bist ein tolles Mädchen und ein starkes Mädchen", hatte Carmen während der bewegenden Szene gesagt. Nachdem Patricia den Raum verlassen hatte, brach die Unternehmerin dann selbst in Tränen aus. Es war sichtlich zu spüren, wie sehr das Schicksal der Kandidatin sie bewegte.

"Die Geissens: Traumjob Prinzessin" ist das neueste Projekt des berühmten Reality-TV-Paares, das sich diesmal auf royales Terrain begibt. Ziel ist es, eine Repräsentantin für Seborga zu finden, ein kleines selbsternanntes Fürstentum in Italien. Mit der Unterstützung der eleganten Fürstin Nina und des mode- und etikettebewussten Sascha Lilic suchen Carmen Geiss und Robert Geiss nicht nur nach äußerem Auftreten, sondern auch nach Charakter und Persönlichkeit. Die am Ende ausgewählte Prinzessin wird nicht nur den Titel, sondern auch einen Geldpreis erhalten und für ein Jahr das Gesicht von Seborga sein. Die Show vereint Glamour und Emotionen – und führt einmal mehr vor Augen, wie sehr Geschichten aus dem wahren Leben berühren können.

Anzeige Anzeige

Imago Carmen Geiss, Unternehmerin

Anzeige Anzeige

Imago Carmen und Robert Geiss, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Carmen und Robert Geiss, Unternehmerpaar