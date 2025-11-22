Fürstin Charlène trägt erstmals seit 2011 Hochzeitsdiadem

Fürstin Charlène von Monaco (47) sorgte bei der Gala zum monegassischen Nationalfeiertag am 19. November für eine funkelnde Überraschung. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Fürst Albert II. (67) nahm sie an der Veranstaltung im Grimaldi Forum teil und trug dabei die "Diamond Foam Tiara", ihr Hochzeitsdiadem – zum ersten Mal seit ihrer Hochzeit im Jahr 2011. Auf einzigartige Weise präsentierte die Fürstin das Schmuckstück dieses Mal als kunstvollen Diamantschleier über ihrem Gesicht. Es war die erste Tiara, die bei diesem Anlass seit 1981 – damals von Fürstin Grace – getragen wurde.

Das Diadem wurde eigens für die Hochzeit von Charlène und Albert im Juli 2011 vom renommierten Juwelier Lorenz Bäumer angefertigt. Die Gestaltung erinnert an Wellen, mit Diamantsprays und tropfenförmigen Diamanten an den Spitzen, die an herabfallende Wassertropfen denken lassen. Die Vielseitigkeit dieses außergewöhnlichen Stücks erlaubt zudem, es auch als Brosche zu tragen. Bei ihrer Hochzeit hatte Charlène das Diadem nicht während der kirchlichen Zeremonie, sondern nur bei dem Empfang danach getragen – damals in einer klassischeren Position weiter hinten im Haar.

Bereits im Vorfeld ihrer Hochzeit überraschte Charlène mit ihrer Entscheidung, das Diadem nicht während der Zeremonie zu tragen, sondern stattdessen diamantene Haarclips zu verwenden, die Fürstin Caroline ihr geliehen hatte und die ehemals Prinzessin Charlotte, Alberts Großmutter, gehörten. "Stattdessen hat mir Prinzessin Caroline einige wunderschöne Diamant-Haarspangen geliehen, die ihrer Großmutter gehörten. Ich habe zwar eine Tiara von Van Cleef & Arpels, aber ich habe beschlossen, diese im Ozeanografischen Museum auszustellen, und werde sie bei meinem ersten offiziellen Termin tragen", erklärte die ehemalige Profischwimmerin einst gegenüber Vogue.

Getty Images Fürstin Charlène beim Nationalfeiertag Monacos, November 2025

Getty Images Fürst Albert und Fürstin Charlène beim Nationalfeiertag Monacos 2025

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco nach ihrer kirchlichen Trauung im Jahr 2011