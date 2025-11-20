Fürstin Charlènes Look begeistert beim Nationalfeiertag

In Monaco wurde am 19. November der Nationalfeiertag zelebriert, und Fürstin Charlène (47) spielte dabei eine zentrale Rolle. Die 47-jährige Fürstin beeindruckte in einem eleganten cremefarbenen Hosenanzug mit einem Fascinator samt Netzschleier, während ihr Ehemann Fürst Albert II. (67) in militärischer Uniform erschien. Gemeinsam besuchten sie laut Daily Mail zunächst eine Messe in der Kathedrale Notre-Dame-Immaculée und fanden sich später mit ihren zehnjährigen Zwillingen Prinz Jacques (10) und Prinzessin Gabriella (10) auf dem Palastbalkon ein, um den jubelnden Menschen zuzuwinken. Gabriella stach dabei in einem auffälligen roten Kleid hervor, wohingegen Jacques, ähnlich wie sein Vater, in einer formellen Uniform mit roten Streifen an den Hosenbeinen beeindruckte.

Bei den Feierlichkeiten, die den Monegassen und Anwohnern jedes Jahr Anlass zu großen Traditionen geben, war auch weitere royale Prominenz anwesend. Caroline von Hannover (68), Fürst Alberts Schwester, präsentierte sich in einem pflaumenfarbenen Mantel mit rotem Haarband, passend zur monegassischen Flagge. Charlotte Casiraghi (39), ihre Tochter, zeigte sich stilsicher in einem gelben Tweedblazer und wurde von ihrem siebenjährigen Sohn Balthazar begleitet. Auch Pierre Casiraghis (38) Ehefrau Beatrice Borromeo (40), die zuletzt im Oktober ihre Tochter Bianca Carolina Marta begrüßte, war vor Ort. Bianca blieb für die Feierlichkeiten jedoch zuhause.

Der Nationalfeiertag Monacos, auch bekannt als Tag des Fürsten, ist eine langjährige Tradition. Die Wahl des Datums steht dem amtierenden Fürsten frei, wobei Alberts Entscheidung ein Tribut an seinen Vater, Fürst Rainier III. (†81), darstellt: Er behielt dessen gewählten Termin am 19. November bei, anstatt den Namenstag des Heiligen Albert am 15. November zu wählen. Der Tag wird jährlich mit einer Vielzahl an Feierlichkeiten begangen, darunter Menschenmengen, die sich mit Fahnen vor dem Palast versammeln, und ein traditionelles Feuerwerk am Vorabend.

Getty Images Prinzessin Charlène nimmt am Nationalfeiertag Monacos 2025 teil

Getty Images Prinzessin Gabriella, Fürstin Charlène, Erbprinz Jacques und Fürst Albert II. grüßen am Nationalfeiertag Monacos 2025

Getty Images Feier zum Nationalfeiertag in Monaco: Charlène von Monaco, Fürst Albert II und Caroline von Hannover in der Kathedrale von Monaco