Mama Carmen Geiss klärt auf: Sind Davinas Brüste gemacht?

Davina Shakira Geiss (22) hat sich tatsächlich für eine Brustoperation entschieden, wie ihre Mutter Carmen Geiss (60) jetzt bestätigte. "Sie hat das gemacht, das stimmt", erklärte Carmen gegenüber Bild. Die 22-Jährige litt nach eigenen Angaben unter ihrer zu kleinen Brust und entschied sich daher für den Eingriff, über den es ab Januar in der neuen Staffel von "Davina und Shania – We love Monaco" mehr zu sehen geben wird. Die Entscheidung für die Operation sei gründlich abgewogen worden: Zusammen mit ihrer Familie habe Davina sowohl die Vor- als auch die Nachteile sowie mögliche Risiken ausführlich besprochen, bevor Carmen schließlich ihre Zustimmung gab.

Es ist nicht das erste Mal, dass Davina sich für eine Veränderung ihres Aussehens unters Messer gelegt hat. Bereits Anfang des Jahres ließ die Millionärstochter ihre Nase korrigieren – ein Wunsch, den sie schon seit ihrem 17. Lebensjahr gehegt hatte. Damals waren ihre Eltern jedoch der Meinung, sie sei zu jung für den Eingriff. Auch bei dieser Operation seien es Davinas großes Selbstbewusstsein und ihre Entschlossenheit gewesen, die letztendlich den Ausschlag gegeben hätten, den lang ersehnten Wunsch in die Tat umzusetzen. Innerhalb weniger Monate folgte nun die Brustoperation, die ihre Mutter sogar persönlich begleitete.

Schon zuvor war Davina für ihre Mode und ihr stilsicheres Auftreten bekannt, wie sie unter anderem in einem Instagram-Posting eindrucksvoll zeigte. In einem roten Bikini präsentierte sie sich erst kürzlich aus Dubai und begeisterte ihre Follower. Über 50.000 Likes erhielt das Foto, auch wenn die Aufmerksamkeit vor allem auf ihre sichtlich veränderte Oberweite fiel. Spekulationen darüber, ob dies einer Bildbearbeitung oder einer Operation geschuldet war, gehören nun der Vergangenheit an. Durch Carmen Geiss' Bestätigung hat die Familie selbst für Klarheit gesorgt.

Instagram / davinageiss Davina Geiss, Realitystar

Instagram / davinageiss Davina Geiss, Juli 2025

Instagram / davinageiss Davina Geiss, Shania Geiss, Carmen Geiss und Robert Geiss im Mai 2023