Cool und engagiert: Jennifer Garner rockt den Familientag

Jennifer Garner (53) stellte am Samstag unter Beweis, dass sie eine coole Mutter ist. Gemeinsam mit ihren jüngeren Kindern, dem 13-jährigen Sam und dem 16-jährigen Fin, besuchte sie laut Daily Mail eine Comedyshow des Schauspielers und Comedians Ben Schwartz im Orpheum Theatre in Los Angeles. Der Familienausflug folgte knapp einen Monat, nachdem Sams frühere Stiefmutter Jennifer Lopez (56) den Teenager zu einem Shoppingtrip bei Balenciaga in Beverly Hills eingeladen hatte. Trotz ihrer komplizierten Familiengeschichte wollen offenbar beide Jennifers ihren Kindern ein Gefühl von Zusammenhalt vermitteln.

Doch nicht nur Ausflüge stehen bei der Schauspielerin auf dem Programm. Am Sonntag zeigte sich Jennifer Garner in einer weiteren Folge ihrer "Pretend Cooking Show", in der sie mit ihrer 87-jährigen Mutter Pat Garner Hähnchen-Enchiladas zubereitete. Für Unterhaltung sorgte ein harmloser, aber amüsanter Disput der beiden über die Zutaten des Familienrezepts, das aus Jennifers Kindheit stammt. Neben ihren familiären Aktivitäten ist Jennifer auch beruflich aktiv: Gerade hat sie die Dreharbeiten zur Serie "The Five-Star Weekend" abgeschlossen, in der sie nicht nur die Hauptrolle übernimmt, sondern auch als Produzentin tätig ist.

Beruflich läuft es für Jennifer Garner ebenfalls weiterhin rund! Aktuell steht sie für die Netflix-Komödie "Mrs. Claus" vor der Kamera und beweist einmal mehr, dass sie längst mehr als nur Schauspielerin ist. Neben ihrer Karriere engagiert sie sich auch als Unternehmerin und Wohltäterin – und zeigt damit, dass sie eine moderne Powerfrau ist. Mit ihrer positiven Ausstrahlung und ihrem unverwechselbaren Charme erinnert sie viele auch heute noch an ihre Kultrolle in "30 über Nacht". Auch im echten Leben gelingt es ihr, die Balance zwischen Spaß, Familie und Verantwortung zu halten – ganz wie damals auf der Leinwand.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez beim Sundance Film Festival

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner, April 2024