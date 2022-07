Intime Feier: "Full House"-Star Jodie Sweetin hat geheiratet

Jodie Sweetin (40) hat Ja gesagt! Ende der 80er wurde sie als Stephanie Tanner in der Sitcom Full House bekannt. Nach dem Serienende wurde es zunächst still um die Schauspielerin, bis schließlich 2016 die Fortsetzung der beliebten Familiensendung veröffentlicht wurde. Seither läuft es für die 40-Jährige beruflich ziemlich rund – doch auch in Sachen Liebe könnte es für sie nicht besser laufen. Jetzt hat Jodie ihren Partner Mescal Wasileweski geheiratet!

People berichtet, dass der Hollywoodstar am Samstagabend mit ihrem langjährigen Freund vor den Traualtar getreten ist. Bei einer intimen Zeremonie hat Jodie ihrem Verlobten das Jawort gegeben. Die kleine Feier fand in einem Haus in Malibu statt – unter den 50 Gästen waren neben ihren beiden Töchtern auch ihre Full House-Kollegen John Stamos (58) und Candace Cameron Bure (46).

Erst im Januar dieses Jahres hatte Jodie ihre Fans mit den tollen Neuigkeiten überrascht, dass Mescal und sie sich verlobt haben. Der Sozialarbeiter und die Schauspielerin hatten sich 2017 über gemeinsame Freunde kennengelernt und im Anschluss zunächst eine Fernbeziehung geführt. 2020 war Mescal dann zu Jodie nach Los Angeles gezogen.

