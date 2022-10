Tolle Erinnerungen: Jodie Sweetin schwärmt von Bob Saget (†)

Jodie Sweetin (40) erinnert sich an einen geliebten Kollegen. Die Schauspielerin spielte jahrelang an der Seite von Bob Saget (✝65) in der Serie Full House mit. Anfang des Jahres verstarb der Schauspieler jedoch ganz plötzlich und hinterließ seine Angehörigen und Fans in großer Trauer. Auch für Jodie war Bob immer eine wichtige Person, der sie sehr nahestand. Nun erinnerte sie sich an die schönen Momente mit ihrem Serien-Papa zurück.

"Ich habe so viele schöne Erinnerungen an Bob", gab Jodie bei "Good Morning America" emotional zu. Als sie noch ein Kind war, stand sie Bobs Töchtern sehr nahe. "Ich habe die Wochenenden in seinem Haus verbracht, mit seinen Kindern und ihm. Und ich erinnere mich, wie er im Bett saß und telefonierte, Geschäftsgespräche führte, schrieb und so weiter. Und seine Töchter und ich haben Blaubeerpfannkuchen gegessen und an einem Samstagmorgen Cartoons im Bett geschaut", erinnerte sie sich.

Schon nach seinem Tod schwärmten zahlreiche seiner Freunde und Kollegen davon, wie toll Bob gewesen sei. Dem konnte Jodie nur zustimmen: "Ich hatte so viele wunderbare, echte Momente mit Bob und er war so wunderbar, wie alle sagen."

