Ganz in Weiß: So schön strahlte Jodie Sweetin im Brautkleid!

Diesen Tag wird Jodie Sweetin (40) wohl so schnell nicht vergessen! Die Schauspielerin spielte in 80ern eine der Hauptrollen in der Sitcom Full House und stand auch 2016 für das Spin-off vor der Kamera. In ihrem Privatleben war ebenfalls immer viel los, denn der TV-Star hat bereits drei Ehen hinter sich. Mit ihrem jetzigen Freund Mescal Wasilewski trat sie vor ein paar Wochen ein viertes Mal vor den Traualtar. Im Netz veröffentlichte Jodie jetzt die ersten Bilder von ihrem Hochzeitstag und zeigte sich dabei auch im Brautkleid!

Auf Instagram präsentierte Jodie ihren Followern ihre spitzenbesetzte weiße Robe. Dafür postete sie ein Bild von sich in dem Kleid und fertig frisiert mit Hochsteckfrisur und Schleier. Auch den Brautstrauß hält sie schon in der Hand. Die Freude über den besonderen Tag ist der Amerikanerin anzusehen, denn sie strahlt über das ganze Gesicht. "Ich kann irgendwie nicht aufhören, an diesen Tag zu denken", schrieb die 40-Jährige unter das Bild. Dazu ergänzte sie noch weitere Bilder von ihrer Familie und den Feierlichkeiten sowie ein Selfie von ihrer Vorbereitung.

In den Kommentaren gratulierten Jodies Fans fleißig und überhäuften sie mit Komplimenten. "Du siehst wunderschön aus im Hochzeitskleid", betonte ein Follower. "Wunderschön! Ich freue mich so für dich", beglückwünschte sie ein weiterer. Auch prominente Kollegen scheinen sich für Jodie zu freuen. So schrieb unter anderem Schauspielerin Tori Spelling (49) begeistert in die Kommentarspalte: "So umwerfend!"

Anzeige

Instagram / jodiesweetin Jodie Sweetin und Mescal Wasilewski

Anzeige

Instagram / jodiesweetin Jodie Sweetin im August 2022

Anzeige

Chris Evans / Instagram Jodie Sweetin und ihre Familie, August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de