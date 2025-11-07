Prinz Harry supportet Meghan bei ihrem Schauspiel-Comeback

Herzogin Meghan (44) kehrt nach acht Jahren zurück auf die Leinwand und übernimmt eine Rolle im Film "Close Personal Friends", der derzeit in Pasadena, Los Angeles, für Amazon MGM Studios produziert wird. Besonders spannend: Meghan wird sich selbst in diesem Projekt spielen. Dieser Schritt markiert ihr Comeback in die Schauspielwelt, nachdem sie ihre Karriere für die Hochzeit mit Prinz Harry (41) und das royale Leben unterbrochen hatte. Trotz der Aufmerksamkeit und der möglichen Herausforderungen ist Harry scheinbar an ihrer Seite und unterstützt sie bei ihrem Vorhaben. Ein enger Vertrauter des Paares sagte gegenüber Mirror: "Prinz Harry möchte einfach, dass Meghan das tut, was sie glücklich macht."

Obwohl viele Meghans Entscheidung feiern, äußern andere Vorbehalte. So zählte die britische Kolumnistin Sarah Vine in einem Meinungsbeitrag, so Mirror, mögliche Konflikte auf. Sie äußerte, dass Harry es unangenehm finden könnte, seine Frau erneut ins Rampenlicht treten zu sehen, während er mit begrenzten beruflichen Optionen in den USA zu kämpfen habe. Gleichzeitig lobte sie Meghans Rückkehr als "wirklich authentisch" und bezeichnete ihre Rolle als cleveren Schachzug. Zudem wies sie darauf hin, dass ein Film wie dieser Meghan nicht nur zu einer weiteren Hollywood-Karriere verhelfen könnte, sondern eine klare Botschaft senden könnte.

Meghan, die vor ihrer Ehe mit Prinz Harry vor allem durch die Serie "Suits" internationale Bekanntheit erlangte, gab bereits in der Vergangenheit zu, dass die Schauspielerei eine große Leidenschaft für sie ist. Der Schritt zurück in die Branche zeigt nicht nur ihre Lust auf kreative Projekte, sondern auch, wie sie versucht, sich nach der Trennung vom royalen Alltag eine unabhängige Karriere aufzubauen. Harry, der sich in sozialen und dokumentarischen Projekten engagiert, wird dabei offenbar seine Familie weiterhin unterstützen – eine Rolle, die er besonders schätzt.

Getty Images Prinz Harry bei seinem Besuch in London im September 2025

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2021

Getty Images Herzogin Meghan im August 2024