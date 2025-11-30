Pete Dohertys Sohn Astile (22) startet eigene Musikkarriere

Astile Doherty, der 22-jährige Sohn von Babyshambles-Sänger Pete Doherty (46), hat seinen ersten großen Auftritt mit seiner Band Another Day absolviert. Im legendären 100 Club in London begeisterte er das Publikum am vergangenen Mittwoch nicht nur am Tamburin, sondern auch mit einer literarischen Einlage: Astile präsentierte zwei selbstgeschriebene Gedichte und holte abschließend auch seine Mutter für einen gemeinsamen Auftritt auf die Bühne. In den kommenden Wochen wird Another Day als Vorband von Petes Band in Nottingham und Middlesbrough auftreten, wie Daily Mail berichtet.

Astile, der aus der Beziehung von Pete zu Sängerin Lisa Moorish hervorging, hatte nicht immer eine gute Beziehung zu seinem berühmten Vater: In jungen Jahren hatte Pete aufgrund seiner schwerwiegenden Drogenprobleme keinen Kontakt zu seinem Sohn. Doch nach einem erfolgreichen Entzug und einem Neuanfang übernahm der britische Musiker einen aktiven Part in Astiles Leben. Lisa hatte 2009 in einem Interview erklärt, dass sie Astile den Kontakt zu seinem Vater ermöglichen wollte, sobald Pete sich wieder im Griff habe. Auch Pete selbst sprach damals voller Hoffnung davon, eines Tages mehr Verantwortung für seinen Sohn übernehmen zu wollen.

Abseits der Bühne hat Pete in den letzten Jahren ebenfalls neue Weichen gestellt. Der Musiker, der auch durch seine turbulente Beziehung mit Topmodel Kate Moss (51) größere Bekanntheit erlangte, ist mittlerweile nebenbei an einer Universität als Gastdozent tätig. Darüber hinaus hat der 46-Jährige in seiner Ehe mit Katia De Vidas, die ebenfalls Musikerin ist, Stabilität gefunden. Das Paar lebt heute fern des großen Rampenlichts und wurde im Mai 2023 Eltern einer Tochter, Billie-May. Katia scheint auch eine gute Beziehung zu Astile zu haben, da sie in den sozialen Medien auf seine Musik aufmerksam gemacht hat und seine Karriere unterstützt.

Collage: Mattpapz / BACKGRID, astile_doherty Collage: Pete und Astile Doherty

Imago Musiker Pete Doherty mit seinem Sohn Astile im Mai 2008 in London

Getty Images Kate Moss und Pete Doherty im Juni 2007 in Somerset