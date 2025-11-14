Sharon enthüllt: Ozzy Osbourne stürzte vor seinem Tod schwer

Sharon Osbourne (73) sprach im Podcast "The Osbournes" erstmals ausführlich über die letzten Monate im Leben ihres verstorbenen Ehemanns Ozzy Osbourne (†76). In einer emotionalen Folge erzählte sie, dass ein Sturz im Dezember des letzten Jahres eine Kette von gesundheitlichen Problemen ausgelöst habe, die schließlich zu seinem Tod im Juli führten. Während die Familie eigentlich zu einer Reise nach Finnland aufbrechen wollte, blieb Ozzy in Großbritannien zurück, klagte nach dem Sturz über starke Rückenschmerzen und hielt den Vorfall zunächst geheim: „Es war die erste Dezemberwoche, und es ging ihm nicht gut. Er stürzte leicht und sagte immer wieder: 'Mein Rücken tut weh'." Wie Sohn Jack Osbourne (40) ergänzte, habe der Rockmusiker sich dann doch untersuchen lassen, wobei ein Wirbelbruch diagnostiziert wurde.

Dieser Bruch stellte sich als besonders problematisch heraus, da Ozzy aufgrund seines Alters und seiner gesundheitlichen Vorgeschichte, geprägt von jahrelangem Drogenkonsum, kaum Heilungschancen gehabt habe. "Es wäre ein Wunder gewesen", so Sharon. Über die Monate verschlechterte sich der Zustand des Black-Sabbath-Frontmanns drastisch. Eine Lungenentzündung und eine Operation folgten, bevor Ozzy schließlich im Juli an einem Herzinfarkt starb. Sharon und ihre Kinder nahmen nicht nur den Podcast als Gelegenheit, sich an ihn zu erinnern, sondern berichteten auch von der Unterstützung durch Fans weltweit, die der Familie in ihrer Trauer Halt gaben.

Besonders Kelly Osbourne (41) betonte, wie schwer ihr die ersten Wochen nach dem Tod ihres Vaters gefallen seien. Die Morgen seien am schlimmsten, weil sie in den ersten Momenten nach dem Aufwachen vergesse, dass Ozzy nicht mehr da ist. Gleichzeitig zeigte sie sich dankbar für die große Anteilnahme der Fans. Auch Sharon sprach rührend über die Liebe des Publikums: "Er hätte nie gedacht, dass er so geliebt wird. Das war das Schöne an ihm – er hat nichts für selbstverständlich gehalten." Trotz des Verlustes fand die Familie Trost in den Erinnerungen und der weltweiten Wertschätzung für den Musiker. Trotz schwieriger Wochen gehen die Osbournes ihren Weg und widmen sich auch in dieser fordernden Zeit neuen Projekten.

Imago Ozzy OSbourne und Sharon, 2020

IMAGO / Icon Sportswire Ozzy Osbourne, Musiker

