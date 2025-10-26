Keith-Scheidung: Nicole Kidmans Freundin Isla ist geschockt

Isla Fisher (49) hat in einem neuen Interview überraschend offen über die Trennung ihrer engen Freundin Nicole Kidman (58) von Keith Urban (58) gesprochen – und dabei ihre Fassungslosigkeit geteilt. Im Podcast "Fly on the Wall" erzählte die Schauspielerin, wie sie die Nachricht erlebt hat, die im September öffentlich wurde. "Ich bin wirklich, wirklich, wirklich schockiert", gab Isla zu. Auf die Frage, wie es sei, wenn eine Freundin "gerade etwas durchmacht", erklärte sie weiter: "Ich habe eine Nachricht hinterlassen, ich habe sie noch nicht erreicht, aber ich möchte dazu nicht wirklich etwas sagen, weil Kinder betroffen sind." Nicole hatte die Scheidung nach 19 Jahren Ehe mit Hinweis auf "unüberbrückbare Differenzen" eingereicht.

Nicole und Keith, die 2005 zueinander fanden und 2006 heirateten, lebten zuletzt zwischen den USA und Australien. In den Jahren ihrer Ehe hatte das Paar zwei gemeinsame Töchter, Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14), zur Welt gebracht. Die beiden Mädchen sollen künftig primär von Nicole betreut werden, die laut der Vereinbarungen die Hauptbetreuung übernehmen wird. Trotzdem wird Keith regelmäßige Zeiten mit seinen Töchtern verbringen, insbesondere an Wochenenden und an ausgewählten Feiertagen. Finanzielle Verpflichtungen gibt es zwischen den beiden nicht mehr, da Keith bereits im Voraus Zahlungen geleistet hat. In den Gerichtsdokumenten betonen die beiden Stars, dass sie trotz der Trennung ein liebevolles und stabiles Umfeld für ihre Kinder schaffen wollen.

Isla selbst sprach im Podcast auch über ihre eigene Scheidung, nachdem sie sich nach mehr als zwei Jahrzehnten Ehe von Sacha Baron Cohen (54) getrennt hatte. Dabei ließ sie durchblicken, wie schwierig eine solche Veränderung sein kann, betonte jedoch auch, wie wichtig die Zeit für sich selbst ist, um über die Zukunft nachzudenken. Nicole und Isla verbindet eine enge Freundschaft, und die "Now You See Me"-Darstellerin machte deutlich, dass sie die Trennung ihrer Freundin sehr stark mitfühlt. Beide legen großen Wert darauf, ihren Kindern während der Trennung ein Gefühl von Stabilität zu geben und als Freundinnen füreinander da zu sein.

Getty Images Keith Urban, Nicole Kidman und Isla Fisher im Oktober 2016

Getty Images Nicole Kidman und Isla Fisher bei den AACTA International Awards in Los Angeles

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024