Laut Fan: Keith Urban deutete Trennung Wochen vorher an

Keith Urban (58) und Nicole Kidman (58) schockten ihre Fans kürzlich mit der Nachricht ihrer Scheidung. Doch offenbar war die Trennung für den Country-Sänger keine Überraschung. Ein Fan namens Dale Whiteside, der Keith vor einem Konzert im September traf, behauptet gegenüber TMZ, dass der Musiker schon damals auf das Ende seiner Ehe angespielt habe. Als Dale erzählte, er sei auf einem Festival mit Keith verwechselt worden, weil er keinen Ehering und keine Tattoos trage, soll Keith ihm gesagt haben: "Nächstes Mal sind es wahrscheinlich nur noch die Tattoos." Wenige Wochen später reichte Nicole am 30. September die Scheidung ein.

Die Schauspielerin, die auf "unüberbrückbare Differenzen" verwies, legte einen detaillierten Plan für das gemeinsame Sorgerecht der Töchter Sunday und Faith vor. Sie möchte die Hauptverantwortung übernehmen, wobei die Mädchen 306 Tage im Jahr bei ihr und 59 Tage, meist an den Wochenenden, bei ihrem Vater verbringen sollen. Während aus dem Umfeld der beiden zu hören ist, die Trennung sei für Außenstehende überraschend gekommen, habe sie sich für das einstige Traumpaar über die Jahre langsam abgezeichnet. Keith habe offen über seinen Standpunkt gesprochen, wie eine dem Paar nahestehende Quelle dem Magazin Us Weekly verriet.

Nach dem Abschluss seiner "High And Alive"-Welttournee Mitte Oktober steht Keith derzeit erneut in den Schlagzeilen – diesmal jedoch aufgrund von Gerüchten über eine Affäre mit der Gitarristin Maggie Baugh. Der Musiker änderte live den Text seines Songs "The Fighter", der Nicole gewidmet ist, und strich ihn später komplett aus seiner Setlist. Maggie hingegen beendete urplötzlich ihre Auftritte mit Keith. Solche Spekulationen ziehen noch mehr Aufmerksamkeit auf die Trennung, auch wenn beide dazu geschwiegen haben. Keith, der vor den CMA-Awards zuletzt musikalisch überzeugen konnte, scheint sich inzwischen auf sein Leben nach der Ehe zu konzentrieren.

Getty Images Keith Urban, Musiker

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman im September 2023 in New York City

Getty Images Keith Urban, Sunday Rose (2. v.l.), Faith Margaret (3. v.l.) und Nicole Kidman im April 2024