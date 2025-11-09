Nach Trennung: Nicole Kidman plant großes Rache-Glow-up

Nicole Kidman (58) und Keith Urban (58) haben nach fast zwanzig Jahren Ehe ihre Trennung bekannt gegeben. Die Schauspielerin reichte die Scheidung ein und nannte "unüberwindbare Differenzen" als Grund. Laut dem OK! Magazine berichteten Insider, dass sich die Spannungen zwischen den beiden schon seit einiger Zeit aufgebaut hatten. Doch während ihr Ex bereits seit Monaten in seinem eigenen Haus in Nashville lebt, soll Nicole laut der Quelle nun ein "großes Rache-Glow-up" planen, um "ihre Kraft zurückzugewinnen".

Die Schauspielerin soll bereits an neuen Projekten arbeiten und ihrer Karriere einen frischen Schwung geben wollen. Freunde verrieten zudem, dass die 58-Jährige ihre Stylisten für einen gewagten Red-Carpet-Look kontaktiert habe: "Es geht nicht um Rache auf boshafte Weise – sondern darum, der Welt und Keith zu zeigen, dass sie nach wie vor die Powerfrau ist, die sie immer war." Währenddessen kursieren Gerüchte, er könne eine romantische Verbindung zu seiner jungen Gitarristin Maggie Baugh haben. Der Musiker soll angeblich auch an den finanziellen Aspekten der Trennung arbeiten, die von einer Abstinenz-Klausel im Ehevertrag beeinflusst werden könnten.

Nicole und Keith, die 2006 heirateten und über die Jahre als eines der Traumpaare Hollywoods galten, zeigten sich stets vereint in einer Mischung aus familiärer Verbundenheit und beruflichem Erfolg. Laut Insidern habe die "Babygirl"-Hauptdarstellerin alles in ihrer Macht Stehende getan, um die Ehe zu retten, bevor sie sich zur Scheidung entschloss. Wie Freunde berichten, sei sie nun jedoch darauf bedacht, "nicht mehr nur ein tapferes Gesicht zu zeigen", sondern ihre innere Stärke durch einen positiven Neustart zu untermauern. Es heißt, sie plane ganz nach dem Motto: "Das beste Leben ist die beste Rache," ihre Strahlkraft neu zu entfalten.

Imago Nicole Kidman bei der Paris Fashion Week, Oktober 2025

Getty Images Keith Urban, am 17. September 2024 in Los Angeles, Kalifornien

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman im September 2023 in New York City