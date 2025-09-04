Netflix-Hit: Früherer Flopfilm erobert nun Streaming-Charts

Die Crime-Comedy "Amsterdam" mit Christian Bale (51), Margot Robbie (35) und Robert De Niro (82), die ursprünglich im Kino kläglich scheiterte, feiert nun auf Netflix ein unerwartetes Comeback. Seit der Aufnahme ins Programm am 1. September hat sich der Film seinen Platz in den Top 10 der Netflix-Filmcharts gesichert, wie Moviepilot berichtet. Der Film, der in den 1930er Jahren spielt und von drei Freunden handelt, die in einen Mordfall verwickelt werden, hat durch diese neue Plattform vermutlich endlich sein Publikum gefunden.

Mit einem Budget von umgerechnet etwa 68 Millionen Euro konnte der Film weltweit nur gut 25 Millionen Euro einspielen und galt daher als großer Hollywood-Flop des Jahres 2022. Regisseur David O. Russell (67) brachte ein Star-Aufgebot mit sich, das Namen wie Anya Taylor-Joy (29), Zoe Saldaña, Rami Malek (44) und Taylor Swift (35) umfasst, doch auch das konnte den Misserfolg an der Kinokasse nicht verhindern. Das Blatt hat sich jedoch gewendet, und die Crime-Comedy erreicht nun auf Netflix eine größere Reichweite als je zuvor.

Hier zeigt sich ein bekanntes Muster: Filme, die im Kino untergingen, finden im Streaming-Bereich oft eine zweite Chance. Bei diesem erfolgreichen Neustart ist sicher der hochkarätige Cast ein entscheidender Faktor. Robert, bekannt aus Klassikern wie "Taxi Driver" und "Der Pate II", hat in seiner langen Karriere viele Höhenflüge erlebt, aber auch schwierige Projekte gemeistert. Seine Präsenz in "Amsterdam" verleiht dem Werk sicherlich zusätzliche Strahlkraft und zieht die Zuschauer an.

Getty Images Rami Malek, Andrea Riseborough, Margot Robbie und Christian Bale, "Amsterdam"-Cast

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Robert De Niro bei der Premiere von "Zero Day" in New York