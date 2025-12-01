Andrew Mountbatten-Windsors Auszug aus Royal Lodge verzögert

Andrew Mountbatten-Windsor (65) wird länger als geplant in der Royal Lodge in Windsor bleiben. Eigentlich sollte der ehemalige Prinz umgehend nach Bekanntgabe von dort auf ein kleineres Anwesen im Sandringham Estate umziehen. Wie The Sun und andere Medien übereinstimmend berichteten, könnte sich dieser Schritt nun bis Februar 2026 verzögern. Aus Palastkreisen heißt es, die gewaltige Verkleinerung des Haushalts und die Logistik des Umzugs aus einem jahrzehntelang bewohnten Anwesen seien der Bremsklotz. Der Buckingham Palast lehnte eine Stellungnahme ab.

Am 30. Oktober hatte der Palast mitgeteilt, dass Andrew seinen Mietvertrag für die Royal Lodge – die er seit 2004 bewohnt – an The Crown Estate zurückgegeben habe. Eine Quelle sagte The Sun über die derzeitige Situation: "Er [Andrew] hat ein großes Haus, in dem er lange gelebt hat, und er zieht in ein bescheideneres Haus, also wird das logisch betrachtet nicht mehr vor Weihnachten passieren." Laut Daily Mail beansprucht schon das Packen der Besitztümer aus den zehn Schlafzimmern des 31-Zimmer-starken Anwesens viel Zeit. Welches Gebäude in Sandringham Andrew künftig beziehen wird, ist weiterhin offen, die Entscheidung soll jedoch mit Andrews Bruder, König Charles (77), abgestimmt sein. Zudem wird aus dem Umfeld betont, dass es keine Pläne für ein Leben im Ausland gebe – trotz wiederkehrender Spekulationen über einen möglichen Rückzug in den Nahen Osten.

Berichten zufolge zog sich Andrew nach seiner öffentlichen Degradierung in den letzten Monaten immer mehr zurück, isolierte sich und ließ sich lediglich von einem kleinen Kreis enger Vertrauter unterstützen. Dazu zählte seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66), mit der er trotz Scheidung weiterhin in der Royal Lodge lebte. Für den Neustart heißt es, Andrew erhalte eine sechsstellige Einmalzahlung sowie ein jährliches Stipendium von seinem Bruder aus privaten Mitteln, was den Übergang in kleinere Verhältnisse abfedern dürfte.

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor, 2025

Backgrid Andrew Mountbatten-Windsor im November 2021

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson 2025 in London