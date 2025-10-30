Fünf Festnahmen nach Drogentod von Robert De Niros Enkel

Mehr als zwei Jahre nach dem tragischen Tod von Leandro Anthony De Niro-Rodriguez hat es in New York nun fünf Festnahmen gegeben, im Juli 2023 wurde bereits eine Frau verdächtigt. Die Drogenvollzugsbehörde bestätigte dem Magazin People, dass die Verdächtigen in Zusammenhang mit dem Fall des 19-Jährigen festgenommen wurden, der am 2. Juli 2023 in Manhattan tot aufgefunden worden war. Ihnen wird der Tod infolge des Verkaufs von Betäubungsmitteln zur Last gelegt. Zuerst hatte NBC New York über die Entwicklung berichtet. Leandro war der einzige Sohn von Drena De Niro (54), der Tochter von Robert De Niro (82). Die Nachricht sorgt nun erneut für Aufmerksamkeit rund um die Familie des Hollywood-Stars.

Nach Angaben des gerichtsmedizinischen Dienstes der Stadt New York starb Leandro an den toxischen Wirkungen mehrerer Substanzen, darunter Fentanyl, Bromazolam, Alprazolam, 7-Aminoclonazepam, Ketamin und Kokain. Es handelte sich um eine versehentliche Überdosis, wie die Behörde damals bestätigte. Die Ermittlungen zogen sich über einen längeren Zeitraum, bevor die Behörden nun zugriffen. Die Anklage der fünf Festgenommenen lautet Tod durch den Verkauf von Betäubungsmitteln. Kurz nach dem Tod ihres Sohnes hatte Drena auf Instagram den Verdacht geäußert, jemand habe Leandro "mit Fentanyl versetzte Pillen" verkauft. Die Schauspielerin machte damit öffentlich, was viele Familien in den USA seit Jahren beschäftigt: das Verstecken der extrem starken Droge in vermeintlich harmlosen Tabletten.

Für Drena und Robert war der Verlust ein tiefer Einschnitt in ihr Familienleben. Drena verabschiedete sich damals mit ergreifenden Worten von ihrem Sohn: "Ich weiß nicht, wie ich ohne dich leben soll, aber ich werde versuchen, weiterzumachen und die Liebe und das Licht zu verbreiten, die du mich fühlen ließest, weil ich deine Mama sein durfte", schrieb sie auf Instagram. Robert, der sieben Kinder hat, zog sich nach dem Schicksalsschlag weitgehend ins Private zurück. Freunde und Weggefährten schilderten den Schmerz der Familie als überwältigend, während Angehörige versuchten, einander Halt zu geben. Leandro galt in seinem Umfeld als warmherzig und kreativ, ein junger Mann, dessen Nähe vor allem seiner Mutter viel bedeutete.

Getty Images Robert De Niro, Schauspieler

Instagram / drenadeniro Leandro De Niro Rodriguez, Drena De Niro und Robert De Niro

