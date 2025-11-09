Audienz bei Papst Leo XIV.: Robert De Niro besucht Vatikan

Am Freitag ereignete sich im Vatikan ein bemerkenswerter Moment, als Papst Leo XIV. (70) den Hollywoodstar Robert De Niro (82) in der Sala del Tronetto des Apostolischen Palastes empfing. Die zunächst verlegene Stimmung zwischen den beiden wich schnell einem herzlichen Austausch, der auf Englisch stattfand. "Guten Morgen! Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen!", begrüßte der Papst den Schauspieler laut VaticanNews, woraufhin De Niro mit einem schlichten "Gleichfalls!" antwortete. Der Schauspieler hatte sich das Treffen, das den Abschluss seines 48-stündigen Rom-Besuchs markierte, ausdrücklich gewünscht. Am Ende der Begegnung erhielt er, ebenso wie seine fünf Begleiter, als Geste des Heiligen Vaters einen gesegneten Rosenkranz.

Der Besuch bei Papst Leo XIV. war nicht der einzige Höhepunkt von Robert De Niros Aufenthalt in der italienischen Hauptstadt. Einen Tag zuvor wurde der Schauspieler im römischen Rathaus auf dem Kapitolshügel durch Bürgermeister Roberto Gualtieri ausgezeichnet. Er erhielt die prestigeträchtige "Capitolina-Wölfin", eine Ehrung für seine bedeutenden Verdienste um Kunst und Film. In seiner bewegenden Dankesrede zeigte sich De Niro tief berührt: "Hier, an einem Ort, der der Welt der Kultur, des Kinos und der Schönheit so viel gegeben hat, diese Anerkennung zu erhalten, ist zutiefst bewegend." Für den Schauspieler, dessen Familie italienische Wurzeln hat, war dies ein besonders emotionaler Moment.

Papst Leo XIV., bürgerlich bekannt als Robert Francis Prevost, stammt ursprünglich aus Chicago, wo er als Jugendlicher eine Vorliebe für Kinofilme entwickelte. Laut Berichten von Freunden aus seiner Jugend war er ein begeisterter Film-Fan, was das Treffen mit einem der größten Stars Hollywoods umso bedeutsamer machte. Robert De Niro selbst, der oft als eine lebende Legende des Films bezeichnet wird, hat italienische Wurzeln väterlicherseits, die ihn immer wieder stark mit dem Land verbunden haben. Dieses persönliche Band scheint auch seiner Wertschätzung für die Treffen und Auszeichnungen während seines Besuchs in Rom zusätzliche Bedeutung verliehen zu haben.

Imago Papst Leo XIV begrüßt Robert De Niro im Vatikan am 7. November 2025

Imago Robert De Niro erhält im Campidoglio die "Lupa Capitolina" von Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri

Imago Treffen im Vatikan: Ein Papst empfängt einen US-Schauspieler zu einem kurzen Austausch