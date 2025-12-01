Ryan Reynolds' Sohn liebt seinen Filmflop "Green Lantern"

Ryan Reynolds (49) hat bei einem Auftritt auf dem CMO Council Summit des Wall Street Journal eine amüsante Anekdote über seinen Sohn Olin preisgegeben. Dabei sprach der Schauspieler über den Film "Green Lantern" von 2011, der als einer der größten Flops seiner Karriere gilt. Ryan, der eher selten Privates über seine Familie teilt, verriet laut Daily Mail: "Ihr lacht vielleicht, aber für meinen Sohn ist es der absolute Lieblingsfilm, und er schaut ihn sich jeden verdammten Tag an." Der Film, bei dem der Schauspieler seine Frau Blake Lively (38) kennenlernte, erlangte damals weder bei Kritikern noch an den Kinokassen viel Anklang.

Im Gespräch erinnerte sich der Star an die Zeit, als "Green Lantern" von Kritikern und Publikum zerrissen wurde – Jahre bevor Ryan mit Deadpool seinen Durchbruch im Comic-Genre feierte. Heute sieht er diesen Teil seines Lebens als Lernprozess an, der ihn zu mehr kreativer Eigenverantwortung geführt hat. "Das war eine Zeit in meinem Leben, da war ich noch: 'Ja, Sir. Nein, Sir. Wie hoch kann ich springen, Sir?'", erklärte der Schauspieler. Erst im Jahr 2021 hatte er das ganze Werk nach eigener Aussage erstmals komplett gesehen und auf Twitter geschrieben: "Er ist zwar nicht perfekt, aber auch keine Tragödie. Nächstes Mal werde ich nicht ein Jahrzehnt warten, bis ich mir einen Film ansehe."

Ryan und Blake sind seit 2012 verheiratet und Eltern von vier Kindern: den Töchtern James, Inez und Betty sowie Sohn Olin. Ryan spricht selten über die Kinder, um ihre Privatsphäre zu schützen – umso bemerkenswerter war seine Anekdote über Olins Filmvorlieben. Parallel begleitet die Familie aktuell ein anderes, sehr öffentliches Thema: Blake ist in einen mit 161 Millionen Dollar bezifferten Gerichtsstreit verwickelt. Dieser Prozess betrifft eine Zusammenarbeit mit Regisseur Justin Baldoni (41) beim Film It Ends With Us. Trotz solcher Schlagzeilen ist das Paar für sein humorvolles Verhältnis und den spielerischen Umgang mit Erfolgen und Misserfolgen bekannt.

Getty Images Ryan Reynolds im Januar 2025

SIPA PRESS / Action Press Blake Lively und Ryan Reynolds in "Green Lantern"

Sony Pictures Justin Baldoni als Ryle und Blake Lively als Lily in "It Ends With Us"