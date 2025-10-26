"Copy und Paste": George Clooneys Sohn (8) sieht aus wie er

George Clooney (64) erschien am Donnerstag strahlend zur Premiere von "Jay Kelly" beim AFI Fest in Los Angeles. Dabei verriet der Hollywoodstar der Zeitschrift People eine rührende Anekdote über seinen Sohn Alexander (8), der mittlerweile acht Jahre alt ist. "Mein Sohn sieht genau so aus wie ich in seinem Alter, es ist wie Copy und Paste", schwärmte der Star. Die Ähnlichkeit sei so verblüffend, dass Alexander alte Fotos seines Vaters für Bilder von sich selbst halte. George und seine Frau Amal Clooney (47), eine renommierte Menschenrechtsanwältin, sind Eltern der Zwillinge Alexander und Ella (8), die 2017 zur Welt kamen.

In dem Interview reflektierte George auch darüber, wie sich sein Leben mit der Geburt der Kinder verändert habe. Der Schauspieler, der früher gerne gefährliche Reisen in Kriegsgebiete wie die Nuba-Berge oder Darfur unternahm, erklärte, dass solche Abenteuer für ihn und Amal heute undenkbar seien. "Man muss die Regeln anpassen", so der Oscar-Preisträger. Amal, die in Beirut einst zwei Jahre in einem Bunker lebte, um an Gerichtsfällen zu arbeiten, traf diese Entscheidung gemeinsam mit ihrem Mann, um die Sicherheit ihrer Familie in den Vordergrund zu stellen. George genießt mittlerweile vor allem die Zeit mit seinen Liebsten und sieht sich in einem "komfortablen Lebensabschnitt".

Die Familie lebt heute auf einem idyllischen Bauernhof in Frankreich, wo die Zwillinge fernab vom Trubel Hollywoods aufwachsen. "Sie sitzen nicht mit ihren iPads herum", erzählte George kürzlich dem Magazin Esquire. Stattdessen habe der Alltag der Kinder einen bodenständigen Rahmen: gemeinsames Abendessen mit Erwachsenen und das Abräumen des Tischs inklusive. Die französische Lebensweise ermögliche einen unaufgeregteren Alltag und bewahre die Kinder vor dem Rampenlicht, das in Los Angeles nahezu unvermeidlich sei, erklärte der Schauspieler. George hegt klare Vorstellungen davon, wie er seine Kinder fernab von Glamour und Paparazzi zu einem normalen Leben erziehen möchte.

Getty Images George Clooney, September 2024

Imago Amal und George Clooney bei seiner Premiere "Jay Kelly" in Venedig, August 2025

Getty Images George Clooney und Amal Clooney bei der "Jay Kelly"-Premiere in New York, 2025