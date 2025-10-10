George Clooney bestätigt den Drehstart für "Ocean's 14"

George Clooney (64) hat in einem Interview bekanntgegeben, dass der Drehstart für "Ocean's 14" in Sichtweite ist. Warner Bros. habe grünes Licht gegeben und das Budget für den nächsten Teil der beliebten Gauner-Reihe freigegeben. "Es geht jetzt nur noch um die Terminplanung", erklärte der Schauspieler gegenüber E! News. Die Dreharbeiten sollen voraussichtlich in etwa neun bis zehn Monaten beginnen. Clooney verriet zudem, dass er sich auf ein Wiedersehen mit den Originalstars wie Brad Pitt (61), Julia Roberts (57), Matt Damon (55) und Don Cheadle (60) freue.

Vor allem das Wiedersehen der Originalbesetzung dürfte für Vorfreude bei den Fans sorgen. Brad und George verbindet eine langjährige Freundschaft, die sich auch auf der Leinwand bemerkbar macht. Im Interview verriet George weiter: "Ich hatte gestern Abend ein Dinner mit Julia." Seine Begeisterung zeigt, wie nah sich der Cast auch abseits der Kamera steht. Außerdem betonte er die Qualität des Drehbuchs, das er als "großartig" bezeichnete. Das nächste Abenteuer der Ocean's-Crew scheint eine gelungene Weiterführung der beliebten Reihe zu werden.

Das neueste Kapitel der beliebten Gauner-Filmreihe wird von David Leitch (49) inszeniert, der mit Filmen wie "Bullet Train" und "The Fall Guy" sein Gespür für actiongeladene Unterhaltung bewiesen hat. Die "Ocean's"-Trilogie, die 2001 mit Ocean's Eleven begann, war nicht nur ein Kassenschlager, sondern auch eine Erfolgsgeschichte für ihre prominenten Stars. Mit der Spin-off-Version Ocean's Eight, in der Sandra Bullock (61) die Hauptrolle spielte, wurde die Geschichte 2018 um eine spannende Variante erweitert.

