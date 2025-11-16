George Clooney vermasselte einst Vorsprechen vor Coppola

George Clooney (64) erinnerte sich kürzlich an ein denkwürdiges, aber peinliches Vorsprechen vor Regisseur Francis Ford Coppola (86). Bei der Premiere seines neuen Films "Jay Kelly" in Los Angeles erzählte der Schauspieler gegenüber Entertainment Weekly, dass Francis ihn beim Vorsprechen für den Film "Bram Stoker's Dracula" im Jahr 1992 fälschlicherweise für betrunken hielt. "Ich dachte, ich sei ziemlich gut gewesen", so George. Doch sein Agent berichtete ihm anschließend, Coppola habe ihn für betrunken gehalten, was ihn tief getroffen habe. "Ich war nicht betrunken", stellte der Oscar-Preisträger klar und fügte mit einem Lachen hinzu: "Ich war einfach nur sehr entspannt. Ich hatte Percodan genommen."

Dieses Vorsprechen, das er als "schrecklich" bezeichnet, brachte ihn nicht in den Film, in dem später Stars wie Gary Oldman (67), Winona Ryder (54) und Anthony Hopkins (87) mitwirkten. Auch in der Vergangenheit hatte George diese Anekdote bereits geteilt, damals jedoch mit dem Hinweis, er habe tatsächlich für die Rolle methodisch getrunken, um einen betrunkenen Charakter zu spielen. In seinem aktuellen Bericht widersprach er dieser Darstellung jedoch und hielt fest, dass er nüchtern war, wenn auch durch das Schmerzmittel etwas gelassener als gewöhnlich. Der Vorfall scheint ihn noch immer zu beschäftigen, auch wenn er heute mit Humor darauf zurückblickt.

Gegenwärtig begeistert George in der Hauptrolle von "Jay Kelly". Unter der Regie von Noah Baumbach (56) spielt er einen alternden Filmstar, der zusammen mit seinem treuen Manager, dargestellt von Adam Sandler (59), eine Selbstfindungsreise durch Europa unternimmt. Der Film läuft ab dem 14. November in ausgewählten Kinos und ist ab dem 5. Dezember auf Netflix zu sehen. Besonders amüsant: Georges Einfluss auf Adam Sandler reicht offenbar über den Film hinaus, da der sonst für seinen lässigen Kleidungsstil bekannte Komiker vor Kurzem mit einem schickeren Look auf dem roten Teppich überzeugte.

