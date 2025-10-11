George Clooney genießt Landleben mit Familie in Frankreich

George Clooney (64) hat in einem Interview mit dem Magazin Esquire über sein glückliches Familienleben auf dem Bauernhof in der Provence gesprochen. Der Schauspieler verriet, dass er mit seiner Frau Amal (47) und den gemeinsamen Zwillingen Ella und Alexander ein ruhiges Leben auf dem malerischen Anwesen "Domaine Le Canadel" führt. "Wissen Sie, wir leben auf einem Bauernhof in Frankreich", erklärte George und berichtete stolz, wie gut es den Kindern dort geht. Die Zwillinge, beide acht Jahre alt, verbringen ihre Zeit fernab von iPads, helfen beim Tischdecken oder Geschirrspülen und genießen die friedliche Umgebung.

Das Anwesen, das neben einem Pool und Tennisplatz auch Weinberge sowie Olivenhaine umfasst, bietet der Familie reichlich Abwechslung. George betonte, wie wichtig es ihm sei, seinen Kindern praktische Dinge beizubringen. Er liebt es, mit ihnen Traktor zu fahren, Zäune zu streichen oder im Alltag mit anzupacken. Gleichzeitig sorgt die Abgeschiedenheit dafür, dass die Zwillinge weitgehend fern vom Hollywood-Rummel aufwachsen können. Besonders humorvoll zeigte sich die Familie, als George während des Interviews seine Kinder fragte, was passiert, wenn Mama Amal kocht. Die Antwort der beiden kam prompt und im Chor: "Wir sterben alle!"

George, der in seinem Leben schon einige Höhen und Tiefen erlebt hat, findet auf dem Land pure Erfüllung. Obwohl er als Kind das Landleben gehasst habe, wie er sagt, weiß er es heute umso mehr zu schätzen. Gemeinsam mit Amal ermöglicht er seinen Kindern ein unbeschwertes Leben fernab des Rampenlichts. Amal, eine erfolgreiche Anwältin, und George, der sich neben seinen Filmprojekten auch für wohltätige Zwecke engagiert, teilen häufig Anekdoten aus ihrem Alltag. Trotz ihrer Berühmtheit zeigt sich die Familie bodenständig und herzlich – und genau das ist es, was George an ihrem gemeinsamen Leben so sehr liebt.

Anzeige Anzeige

Getty Images George Clooney, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Amal Clooney und George Clooney, September 2024

Anzeige Anzeige

Imago Amal und George Clooney bei seiner Premiere "Jay Kelly" in Venedig, August 2025