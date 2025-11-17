So bekommt George Clooney Familie und Beruf unter einen Hut

George Clooney (64) hat auf dem roten Teppich in Los Angeles offen über seinen Familienalltag gesprochen. Der Schauspieler erzählte im Gespräch mit E! News, wie er und seine Frau Amal Clooney (47) die Erziehung ihrer Zwillinge Alexander und Ella organisieren. Sie teilen die Betreuung so auf, dass sich ein Elternteil um die Kinder kümmert, während der andere Part seinem Beruf nachgeht – und das immer abwechselnd. "Wir versuchen, das ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten", ergänzte der Hollywoodstar und gab damit einen seltenen Einblick in das Privatleben des Paares.

Doch der zweifache Vater gab zu, dass diese Balance schwer zu erreichen sei. "Man kann nie alles richtig machen – das kann niemand", gestand er offen. Trotz ihrer Karrieren, George als Schauspieler und Amal als Menschenrechtsanwältin, ist es den beiden wichtig, für ihre Kinder da zu sein und ihnen ein möglichst normales Leben zu ermöglichen. Seine Frau Amal hob in einem früheren Interview mit dem Magazin Glamour hervor, dass George ihr in schwierigen Momenten immer zur Seite stehe. Sie erinnerte sich daran, wie er nach der Geburt der Zwillinge sagte: "Ich weiß, du hältst diese Rede im Sicherheitsrat. Du musst hingehen, ich kümmere mich um die Kinder, mach dir keine Sorgen."

Ob genau diese Aufteilung auch der Schlüssel zu ihrem harmonischen Eheleben ist? George sprach vor wenigen Wochen in einem Interview mit CBS News offen über ihre Beziehung und überraschte mit einem besonderen Detail: "Amal und ich – alle sind irritiert, wenn ich das sage – aber wir hatten noch nie einen Streit", verriet der Schauspieler. Er erklärte, dass er viele Dinge entspannter sehe, zum Beispiel wenn es um Alltagsentscheidungen gehe: "Wenn Amal eine Wand rot streichen will, warum sollte man über so etwas diskutieren?" Für ihn sei die gegenseitige Unterstützung das Erfolgsgeheimnis ihrer Ehe.

Imago George Clooney bei einer Premiere in Los Angeles

Imago George und Amal Clooney auf dem Roten Teppich bei der Eröffnung des New York Film Festival

Imago George Clooney und Amal Clooney bei der Gala-Premiere von "Jay Kelly" beim BFI London Film Festival