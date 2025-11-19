Das ist Heidi Klums wichtigste Botschaft an ihre Töchter

Es war ein großer Abend für Heidi Klum (52): Bei den Glamour "Women of the Year" Awards vergangene Woche wurde das Model mit dem Titel "Global Icon" ausgezeichnet – eine Ehrung, die ihre beeindruckende Karriere und ihren internationalen Einfluss würdigt. Auf dem roten Teppich sprach Heidi mit Promiflash darüber, welche Botschaft ihr an diesem Abend besonders am Herzen lag – und welche wichtige Weisheit sie auch ihren Töchtern Leni (21) und Lou (16) mit auf den Weg gegeben hat. "So zu sein, wie man wirklich ist, sich nicht zu verstellen. Man kann sich natürlich gerne Sachen anhören von unterschiedlichen Leuten. Die können ja gerne ihren Senf dazugeben. Aber am Ende des Tages muss man wissen, im Kern, wer man ist. Und dazu muss man auch stehen", betonte sie.

Die GNTM-Modelmama blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück: 1992 gewann sie den Wettbewerb "Model '92", der ihr einen ersten Modelvertrag einbrachte. Zunächst startete sie in Europa durch, bevor ihr 1998 mit einem Cover-Shooting für die "Sports Illustrated" der internationale Durchbruch gelang. Im Gespräch mit Promiflash ließ sie diese Zeit Revue passieren und berichtete offen, wie ihr damals geraten wurde, sich zu verändern: Sie sei zu dick, solle ihre Haare schneiden oder hungern, um einem angeblichen Ideal zu entsprechen. Doch Heidi widersetzte sich dem Druck: "Ich habe gesagt: Ich bin vielleicht ein bisschen sportlicher. Ich habe Busen. Ich habe eine Hüfte. Mir haben sie auch immer gesagt, ich habe ein gebärfreudiges Becken. Was soll ich machen? Ich bin so, wie ich bin."

Die mittlerweile 52-Jährige erklärte, sie habe sich stets vor Augen gehalten, dass es irgendwann jemanden geben wird, der sie bucht – und genau so kam es. Heute zählt Heidi zu den erfolgreichsten Models und nutzt ihren Erfolg, um die Mode- und Medienbranche nachhaltig zu prägen. Im Gespräch mit Glamour betonte sie, wie wichtig ihr der Einsatz für mehr Vielfalt in der Modewelt ist: "Wir müssen weiter für vielfältige Schönheitsideale kämpfen." Stolz blickte sie auf die Veränderungen der vergangenen Jahre, sah aber noch Verbesserungsbedarf. "Während Curvy Models mittlerweile akzeptiert werden, haben es Petite Models beispielsweise noch immer wahnsinnig schwer", betonte sie.

IMAGO / BREUEL-BILD Heidi Klum bei den Glamour "Women of the Year"-Awards, November 2025

Instagram / heidiklum Lou und Heidi Klum auf dem Coachella 2024

IMAGO / Eventpress Leni und Heidi Klum bei den Glamour "Women of the Year"-Awards, November 2025