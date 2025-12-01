Italiens Tennis-Ikone Nicola Pietrangeli mit 92 verstorben

Italiens Tennisszene trauert: Nicola Pietrangeli stirbt im Alter von 92 Jahren. Der Sportler gilt als Ikone im Tennis und absoluter Spitzensportler. Wie unter anderem der Spiegel berichtet, wurde sein Tod durch seine eigene Website bestätigt. Details zu Nicolas Tod sind bisher nicht bekannt. Allerdings kämpfte der Sportler in den vergangenen Jahren immer wieder mit seiner Gesundheit. 2024 erlitt er einen Hüftbruch, wodurch sich sein Zustand verschlechtert haben soll. Zudem musste er in diesem Sommer den Tod seines Sohnes mit nur 59 Jahren verkraften.

Im Netz nimmt die Tenniswelt Abschied von einem ihrer ganz Großen. Unter anderem schreibt Rafael Nadal (39) auf X: "Ich habe gerade die traurige Nachricht vom Tod eines Großen des italienischen und globalen Tennis erhalten." Bis zuletzt hatte Nicola eine starke Stimme im italienischen Tennis. Erst vor wenigen Wochen kritisierte er das aktuelle Toptalent des Landes, Jannik Sinner (24). Er bezeichnete dessen Entscheidung, nicht für Italien beim Davis-Cup anzutreten, als "Schlag ins Gesicht der Sportwelt". Eine harte Aussage, die nicht ohne Kritik aus der Öffentlichkeit blieb.

Nicola selbst galt als absoluter Ausnahmesportler. Er brachte seine Heimat im internationalen Tennis ins Gespräch, indem er 1959 als erster Italiener bei den French Open einen Titel holte. 1960 schaffte er es, diesen Triumph zu wiederholen, obwohl er durch die Spielweise seines Gegners gezwungen war, immer wieder vor- und zurückzuspringen – dadurch rieb er sich die Haut von den Füßen und verließ den Court zwar mit einem Sieg, aber mit blutenden Fußsohlen. Beide Spiele gingen jedoch in die italienische Tennisgeschichte ein. Insgesamt holte Nicola 78 Einzelsiege – ein Rekord. Der italienische Tennisverband taufte ihn den "Vater unserer Tennisbewegung". 1986 wurde er zudem als erster Italiener in die International Tennis Hall of Fame aufgenommen.

Getty Images Nicola Pietrangeli, November 2017

Getty Images Nicola Pietrangeli, Mai 2022

Getty Images Nicola Pietrangeli, Juni 1960