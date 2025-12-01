Er war neun: Nik P. "vegetierte" nach Tod seiner Mama dahin

Bei der Kinderlachen-Gala gewährte Nik P. (63) private Einblicke in einen dunklen Teil seiner Vergangenheit. Im Gespräch mit Promiflash erzählte der Sänger davon, wie stark ihn der frühe Tod seiner Mutter aus der Bahn warf. Maria starb kurz vor Weihnachten 1971 an einer Leberzirrhose. Nik war damals nicht einmal zehn Jahre jung und wuchs als mittleres von fünf Kindern auf. "Als meine Mutter starb. Ich war neun Jahre alt und ein Jahr bin ich so dahinvegetiert in meinem Leben", erinnerte sich Nik und machte deutlich, wie tief der Schmerz saß.

Doch inmitten der schrecklichen Trauer sei etwas passiert, das ihn zurückholte. "Da gab es einen ganz schönen Moment, als ich einmal wirklich ganz unten am Boden war", erzählte Nik. "Eine Hand hat mein Leben verändert und mich zum glücklichsten Menschen damals gemacht, weil jemand da war, der mir plötzlich Hoffnung, Liebe und auch Glück gegeben hat", sinnierte er im Interview mit Promiflash. Auf Nachfrage, wessen Hand das war, wurde Nik konkret: "Es war eine Hilfsorganisation aus meinem Ort, in dem ich gelebt habe, die erkannt hat, dass hier Hilfe vonnöten ist und die mir und meinen vier Geschwistern quasi geholfen haben, nach dem Verlust der Mutter wieder ein Zuhause zu finden." Genau diese Erfahrung sei für ihn der Grund, Vereine wie Kinderlachen zu unterstützen: "Weil ich selbst weiß, was passieren kann, wenn ein Kind den Halt verliert im Leben."

Nik ist ein österreichischer Sänger sowie Komponist und machte sich vor allem in der Schlagerwelt einen Namen. Unter anderem komponierte er den Hit "Ein Stern", dessen Version mit DJ Ötzi (54) auch hierzulande die Charts stürmte. 2017 gab es für den Song den Amadeus Award in der Kategorie Schlager. Privat ist Nik seit 2022 mit seiner vierten Ehefrau Karin verheiratet. Aktuell lebt er in Salzburg und hat vier Kinder, die aus seinen früheren Beziehungen stammen.

Imago Nik P., MDR-Talkshow Riverboat im November 2025

Instagram / nikp.offiziell Nik P., Sänger

