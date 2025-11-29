"Verdammter Idiot": Jason Kelce schießt gegen Halloween-Fan

Jason Kelce (38) hat in einer Bonusfolge seines Podcasts "New Heights" keinen Zweifel daran gelassen, welcher Feiertag ihm der liebste ist. Gemeinsam mit seinem Bruder Travis Kelce (36) lud der Footballspieler Hörer dazu ein, ihre kontroversen Meinungen zu Feiertagen zu teilen. Als ein Anrufer namens Thaddeus erklärte, dass Halloween seiner Meinung nach ein besserer Feiertag sei als Weihnachten, hätte Jason seinen Standpunkt kaum deutlicher machen können. "Du bist ein verdammter Idiot, Thaddeus", sagte er in der Podcastfolge. Für Jason ist ganz klar: "Weihnachten ist der größte Feiertag auf dem Planeten." Halloween könne da nicht im Geringsten mithalten.

Sein leidenschaftliches Plädoyer für Weihnachten untermauerte Jason mit allerlei Argumenten. Er sprach von der Freude, die das Schenken bereite, von festlichen Dekorationen und gemeinsamen Feiern. Auch beim Vergleich der Süßigkeiten zog Halloween für ihn den Kürzeren. "Candy Corn ist Mist", behauptete er, während er Lobeshymnen auf Zuckerstangen, die typischen Weihnachts-Candys, anstimmte. Thaddeus' Ansicht erklärte er letztendlich mit einer spitzen Bemerkung: "Das Einzige, was Sinn ergibt, ist, dass seine Eltern ihm ein beschissenes Weihnachten beschert haben." Auch als Travis die Worte über Thaddeus’ Eltern zu entschärfen versuchte, blieb Jason bei seiner Meinung.

Die besondere Verbundenheit von Jason zu Weihnachten könnte auch mit seiner Familie zu tun haben. Der Football-Profi und seine Frau Kylie Kelce (33) haben vier Töchter, und die Feiertage in ihrem Haushalt scheinen von den Vorlieben der Kleinen geprägt zu sein - vor allem Halloween! Während Jason zuletzt als Kristoff aus "Die Eiskönigin" auftreten musste, passten sich die restlichen Familienmitglieder ebenfalls den Kostümwünschen der Kinder an. Kylie scherzte kürzlich über das Chaos der Gruppenkostüme. In ihrem Podcast erzählte sie, wie aufgrund spontaner Änderungen ihrer Kinder die "Arielle"-Verkleidungen letztlich nicht wie geplant umgesetzt werden konnten, was sie zu einem klaren Fazit brachte: "Scheiß auf Familienkostüme."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Kelce im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

Anzeige Anzeige

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihrer Tochter, Mai 2020