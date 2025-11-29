Taylor und Travis: Geheimpläne für Mega-Hochzeit enthüllt

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (36) scheinen ihre Hochzeitspläne aktuell auf den Kopf zu stellen: Nachdem das Paar ursprünglich eine intime Feier im kleinen Kreis für den Sommer in Taylors Villa in Rhode Island ins Auge gefasst hatte, scheint inzwischen doch eher eine große Hochzeitssause wahrscheinlich zu sein. Wie Page Six von einem Insider erfahren haben will, wächst die Gästeliste während der Planung ständig. Für Taylor sollen viele Freunde und Bekannte aus der Musikwelt bereitstehen, ihr Verlobter Travis pflegt zudem enge Verbindungen zu Kindheitsfreunden und Teammitgliedern aus der Football-Szene.

Ursprünglich soll Taylor laut The US Sun geplant haben, ihre Villa in Rhode Island in einen blumengeschmückten Hochzeitsort zu verwandeln. Wie Page Six nun jedoch berichtete, sind inzwischen andere Szenarien denkbar: eine kleine Zeremonie am Haus plus eine zweite, größere Feier an anderer Stelle – möglicherweise mit dem Ocean House Hotel in Watch Hill als Ergänzung. Denkbar sei aber auch ein kompletter Location-Wechsel für ein großes Fest mit deutlich mehr Gästen. Genannt werden dafür die Blackberry Farm in Tennessee sowie internationale Optionen. Ins Gespräch gebracht wurde unter anderem Necker Island in den Britischen Jungferninseln, die Richard Branson (75) gehört. Sollte die Kapazität dort nicht reichen, wird laut dem Magazin auch eine andere Privatinsel in der Karibik geprüft.

Taylor ist bekannt für ihren großen Freundeskreis in der Musikszene, zu dem unter anderem Sängerinnen wie Selena Gomez (33) und Schauspielerinnen wie Gigi Hadid (30) gehören. Gerade zu Selena pflegt sie eine enge, langjährige Freundschaft. US-Medien spekulieren deshalb, dass die engen Freundinnen als Brautjungfern eine Rolle spielen könnten. Travis, der seine enge Verbindung zu seiner Familie häufig betont, könnte bei der Hochzeit stark auf seine Familie setzen.

Anzeige Anzeige

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Juni 2025 in Florida