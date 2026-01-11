79-jährige Cher manifestierte ihren jungen Partner (39)

Cher (79) hat offen über ihre Beziehung mit Alexander Edwards (39) gesprochen – und dabei eine überraschende Beichte abgelegt. In der aktuellen Folge des Podcasts "Armchair Expert" von Dax Shepard (51) erzählte die Sängerin, sie habe ihren 39-jährigen Freund und dessen kleinen Sohn quasi in ihr Leben "manifestiert". "Ich wollte einen Mann und ein Kleinkind", sagte Cher. Die Musikerin und der Rapper sind seit gut drei Jahren ein Paar und leben in Malibu zusammen. Der Sechsjährige, Slash, begleitet Cher inzwischen sogar zu Shows in der Stadt. Und Alexander? Den beschreibt sie als "wunderbar" und als jemanden, der ihr Rampenlicht nicht scheut – sondern mitträgt.

Im Gespräch mit Dax erklärte Cher, warum es mit Alexander so gut funktioniert. Er sei in ihrem Erfolg gefestigt, meinte sie, und reagiert nicht eifersüchtig auf ihre Aufmerksamkeit: "Je mehr ich strahle, desto mehr hat er für sich", sagte sie über ihren Partner im Podcast. Slash verriet sie eine Anekdote aus dem Theaterbesuch bei "Der König der Löwen" – samt Kinderwitz, den sie lachend klarstellte. Heiratsgerüchte, die zuletzt für Schlagzeilen sorgten, konterte ihr Team derweil deutlich: Ein Sprecher stellte gegenüber Medien klar, es gebe "absolut keine" Hochzeitspläne. Bereits zuvor hatte ein Bericht behauptet, Cher wolle rund um ihren 80. Geburtstag den Gang zum Altar wagen.

Abseits der Gerüchte gibt Cher Einblicke in ihr Gefühlsleben – ohne Pathos, aber mit Wärme. Im Gespräch mit Gayle King (71) schwärmte sie von Alexander: "Ich liebe ihn. Er ist schön und wirklich talentiert", sagte sie im Interview. Kritisierte Altersunterschiede lässt die Pop-Ikone an sich abperlen: "Sie leben nicht mein Leben. Niemand weiß, was zwischen uns passiert. Wir haben einfach eine großartige Zeit." Dass Cher enge Bande pflegt, ist kein neues Kapitel in ihrer Geschichte: Die Sängerin blieb mit einigen Ex-Partnern freundschaftlich verbunden, pflegt ihre Wahlfamilie und öffnet ihr Zuhause nun auch für einen kleinen Theaterfan namens Slash – inklusive Popcorn, Pointe und viel Gelassenheit.

Getty Images Cher mit ihrem Freund Alexander Edwards und seinem Sohn Slash, Oktober 2024

MediaPunch / ActionPress Alexander Edwards und Cher küssen sich auf dem roten Teppich

Getty Images Alexander Edwards und Cher, Oktober 2024