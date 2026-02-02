Witziger Versprecher: Cher verwechselt diese Grammy-Gewinner

Das steckte bei Pop-Queen Cher (79) wohl der Wurm drin. Die Sängerin sollte am Sonntagabend den Grammy in der Kategorie "Record of the Year" vergeben. Dabei kam sie etwas durcheinander und sorgte für einen der witzigsten Momente des Abends. Wie People berichtet, las Cher mit Blick auf ihre Moderationskarte zunächst den Namen Luther Vandross als Gewinner vor. Dabei handelt es sich aber um den 2005 verstorbenen Sänger, der den Gewinnertrack inspirierte. Die eigentlichen Preisträger waren Kendrick Lamar (38) und SZA (36) mit ihrem Song "Luther". Der Popstar bemerkte seinen Fehler aber schnell und korrigierte sich. "Und der Grammy geht an... Oh! Man hat mir gesagt, es würde auf einem Teleprompter stehen", lachte Cher und ergänzte dann: "Oh, der Grammy geht an Luther Vandross... Oh, Kendrick, nein, Kendrick Lamar!"

Das Publikum amüsierte sich köstlich über den kleinen Fehler – Kendrick musste ebenfalls schmunzeln, bevor er auf die Bühne kam, um seinen Preis abzuholen. Cher selbst begegnete ihrem Patzer mit Selbstbewusstsein. Als sie dem Rapper seine Auszeichnung überreichte, sah es so aus, als würde sie sich erhobenen Hauptes entschuldigen. Unmittelbar bevor die 79-Jährige den Grammy an Kendrick vergab, bekam sie selbst eine Ehrenauszeichnung. Da begann das Chaos bereits, denn nach einer kurzen Dankesrede machte sie sich auf, die Bühne zu verlassen. Moderator Trevor Noah musste sie aufhalten und daran erinnern, dass sie ja noch einen Preis vergeben sollte.

Die Grammys sind in jedem Jahr ein Highlight der Verleihungssaison, denn immerhin handelt es sich um einen der wichtigsten Musikpreise überhaupt. Kendrick war dabei einer der Abräumer des Abends. Der 38-Jährige wurde nicht nur für den Song "Luther" ausgezeichnet, sondern auch für sein Album "GNX". Insgesamt kommt er damit auf 27 Grammys in seiner ganzen Karriere – ein Rekord. Kendrick übertrumpft damit seinen Kollegen Jay-Z (56), der bisher mit 25 Preisen der meist ausgezeichnete Rapper war. Wie viel ihm der Rekord und jedes einzelne Grammophon bedeutet, machte Kendrick in einer seiner Dankesreden deutlich: "Hip-Hop wird immer hier sein. Wir werden in diesen Anzügen sein, wir werden gut aussehen, wir werden unsere Leute bei uns haben, wir werden die Kultur bei uns haben."

Getty Images Cher bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, Februar 2026

Getty Images Cher und Trevor Noah bei der Grammy-Verleihung 2026

Getty Images Kendrick Lamar nimmt bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles den Preis für Best Rap Album für "Gnx" entgegen.