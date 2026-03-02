Cher in Sorge: Sohn Elijah Blue wegen Einbruchs festgenommen

Für Elijah Blue Allman (49), den Sohn von Pop-Ikone Cher (79), häufen sich die juristischen Probleme in rasantem Tempo. Nur zwei Tage nach einer ersten Verhaftung am Freitagabend, dem 28. Februar, wurde er nun erneut in Gewahrsam genommen – diesmal wegen des Vorwurfs eines Wohnungseinbruchs im Bundesstaat New Hampshire. Laut Polizeidokumenten, die TMZ vorliegen, soll Elijah in ein Haus im Ort Windham eingebrochen sein, woraufhin sich eine weibliche Bewohnerin aus Angst in einem Kleiderschrank versteckte. Als die Beamten eintrafen, fanden sie ihn ruhig auf dem Sofa sitzend vor – eine Zigarette in der Hand – und nahmen ihn widerstandslos fest. Gestohlen wurde nach aktuellem Stand nichts, dennoch soll er Sachschäden in Höhe von rund 2.300 Euro verursacht haben.

Beim ersten Zwischenfall wenige Tage zuvor war Elijah auf dem Gelände der renommierten Privatschule St. Paul's in Concord, New Hampshire, aufgefallen. Die Polizei wurde gegen 18 Uhr alarmiert, weil ein Mann in der Kantine der Schule störendes Verhalten an den Tag legte. Wie das Concord Police Department gegenüber TMZ erklärte, habe sich Elijah dort aufgehalten und sei dabei gewesen, "eine Störung zu verursachen und sich aggressiv zu verhalten." Eine nachvollziehbare Verbindung zwischen ihm und der Schule konnte nicht festgestellt werden; auch Quellen wussten nicht zu sagen, was ihn dorthin geführt hatte. Im Zuge des Vorfalls wurde er wegen zweifacher einfacher Körperverletzung, unerlaubtem Betreten, krimineller Bedrohung sowie ungebührlichen Betragens angeklagt. Nach dieser ersten Festnahme kam er ohne Kaution frei.

Ende 2023 hatte Cher einen Antrag auf eine rechtliche Vormundschaft über Elijah gestellt, mit der Begründung, ihr Sohn sei "aufgrund schwerer psychischer Erkrankungen und Suchtprobleme nicht in der Lage, sein Vermögen eigenständig zu verwalten." Sie habe, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, "unermüdlich daran gearbeitet, Elijah in Behandlung zu bringen und ihm die nötige Hilfe zukommen zu lassen". "Man tut alles für seine Kinder. Wann immer man ihnen helfen kann, tut man es einfach, denn das bedeutet es, Mutter zu sein", so Cher gegenüber People. Ein Gericht in Los Angeles lehnte die temporäre Vormundschaft jedoch ab. Ende September 2024 zog Cher ihren Antrag schließlich zurück, nachdem eine private Einigung erzielt worden war. Wie brüchig dieser Familienfrieden geblieben ist, zeigen die Ereignisse der vergangenen Tage auf erschreckende Weise – und die Frage, ob Elijah die nötige Unterstützung erhält, stellt sich nun dringlicher denn je.

Imago Elijah Blue Allman mit Sonnenbrille und Getränk in Beverly Hills, August 2025

Getty Images Cher mit ihrem Sohn Elijah Blue im Jahr 2001

Getty Images Cher bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, Februar 2026