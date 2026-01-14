Sängerin Cher und David Geffen "waren verrückt nacheinander"

In einem offenen Gespräch mit Dax Shepard (51) im Podcast "Armchair Expert" hat Cher (79) Einblicke in ihre Beziehung zu David Geffen gegeben, mit dem sie in den siebziger Jahren zwei Jahre liiert war. Die Sängerin bezeichnete die Verbindung zu dem heute 82-jährigen Entertainment-Manager als "eine besondere Vereinbarung". Laut Cher war sie die erste Person, für die Geffen echte Gefühle entwickelt habe. "Ich war die Erste, die sein Leben und sein Bett teilte", erzählte sie und beschrieb die Zeit als einzigartig. Das Paar erschien 1974 gemeinsam bei den Grammys und pflegt auch nach der Trennung eine Freundschaft zueinander.

Cher berichtete, dass Geffen ihr nach ihrer Trennung von Sonny Bono (†62) geholfen habe, sich geschäftlich von ihrem Ex-Mann zu lösen, was die Bindung zwischen den beiden intensivierte. Sie erklärte im Podcast: "Wir waren wirklich verrückt nacheinander." Auch Heiratspläne gab es während der Beziehung, doch die "Believe"-Sängerin gab an, damals einfach zu viel Angst gehabt zu haben. Geffen machte im Jahr 1992 seine Homosexualität bei einem Wohltätigkeitsdinner öffentlich bekannt. Seine Ehe mit David Armstrong endete kürzlich nach zwei Jahren, wie Unterlagen belegen.

Privat hat Cher seitdem verschiedene Höhen und Tiefen erlebt. Sie war bereits zweimal verheiratet und hat zwei Kinder. Derzeit ist sie mit Alexander "AE" Edwards, einem Musikmanager, in einer Beziehung, mit dem sie erstmals im November 2022 in Verbindung gebracht wurde. Cher, die nicht nur als Sängerin, sondern auch als Schauspielerin und Geschäftsfrau aktiv ist, hat stets betont, wie wichtig ihr gute, langfristige Beziehungen sind. Ihre Verbindung zu Geffen bleibt ein Beleg dafür, wie besondere Begegnungen das Leben nachhaltig prägen können.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cher mit ihrem Bambi als Ikone der Kunst und Menschlichkeit bei der Verleihung in München, 13. November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Cher mit ihrem Ehemann Sonny Bono, auch bekannt als Sonny und Cher, im August 1966

Anzeige Anzeige

Getty Images Cher im Jahr 1965