Lady Gaga und Co.: Diese Stars feiern 2026 runden Geburtstag

Wer rundet 2026 groß ab? Von Lady Gaga (39) über Drake (39) und Megan Fox (39) bis hin zu Lindsay Lohan (39), Emilia Clarke (39) und Robert Pattinson (39) wird die Promi-Welt im kommenden Jahr reihenweise 40 – und zeigt, wie viel Glamour in dieser Lebensphase steckt. Mit 50 stoßen Reese Witherspoon (49), Ryan Reynolds (49) und Benedict Cumberbatch (49) an, flankiert von Colin Farrell (49) und Spice-Girl-Ikone Emma Bunton (49). Tom Hanks (69) bringt mit 70 zeitlose Klasse ins Jubiläumsjahr, während Cher (79), Dolly Parton (79) und Sylvester Stallone (79) mit 80 den Beweis antreten, dass Stil keine Altersgrenze kennt. Beauty-Expertin Danielle Louise vom Fresha-App-Team bringt es gegenüber dem englischsprachigen Branchenbericht auf den Punkt: "Meilenstein-Geburtstage waren früher mit Panik verbunden. Jetzt nutzen Promis sie als Reset-Momente."

Was steckt hinter diesem Trend? Laut Danielle wird vierzig zum "Refinement Reset": weniger Extreme, mehr Feinschliff – sanftere Haarfarben, barrierestärkende Pflege, regelmäßige Profi-Routinen. "Mit 40 erholen sich Haut und Haare nicht mehr wie früher. Darum sehen wir mehr Maßarbeit statt Experimente", sagt sie. 50 gilt als "Power Birthday": Stars wissen, was ihnen steht, setzen auf Kopfhautgesundheit, Haardichte, Feuchtigkeit und Haut-Langlebigkeit statt radikaler Veränderungen. Bei 70 zählt Komfort mit Politur, so die Expertin: gesunde Haartextur, gutes Grooming, gut unterstützte Haut. Mit achtzig wird Schönheit zur Identität – bei Ikonen wie Cher, Dolly Parton und Sylvester Stallone geht es um Haltung und Wiedererkennungswert, nicht um Trends. "Wenn Menschen Stars sehen, die mit 40, 50, 70 oder 80 aufblühen, verschiebt das Erwartungen für alle", erklärt Danielle.

Hinter diesen runden Zahlen stehen Lebensgeschichten, die Fans weltweit verbinden. Lady Gaga, die Pop-Revolutionärin mit Hang zu großen Gesten und warmen, leisen Momenten abseits der Bühne, hat in Interviews oft betont, wie wichtig Routinen und Selbstfürsorge für ihren Alltag sind. Drake ist privat für enge Freundschaften und familiäre Bindungen bekannt, während Megan Fox immer wieder Einblicke in ihr Bedürfnis nach Rückzug und Balance gibt. Reese Witherspoon pflegt seit Jahren einen engen Freundeskreis, Ryan Reynolds und seine Partnerin sind für humorvolle Sticheleien und Teamgeist im Familienleben beliebt. Tom Hanks gilt als zugänglicher Hollywood-Gentleman, der Nähe zu seiner Community sucht, und Cher und Dolly Parton teilen regelmäßig Erinnerungen, die Generationen verbinden. Diese Jubiläen sind deshalb nicht nur Kalenderdaten – sie markieren persönliche Kapitel, die Fans an dem Menschen hinter dem Rampenlicht teilhaben lassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lady Gaga, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Imago Tom Hanks im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Cher, Sängerin