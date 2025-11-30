Sadie Sink musste um ihre "Stranger Things"-Rolle kämpfen

Sadie Sink (23) ist heute aus Stranger Things nicht mehr wegzudenken, doch fast wäre die Rolle der Max Mayfield an ihr vorbeigegangen. Im Interview mit Fashion Magazine teilte die Schauspielerin mit, dass sie damals mit erst 14 Jahren beim Casting zunächst abgelehnt wurde – ausgerechnet, weil sie als "zu alt" für die Rolle galt. Für Sadie war das jedoch kein Argument, und so flehte sie die Verantwortlichen an, ihr eine zweite Chance zu geben. Diese wurde ihr schließlich gewährt, und bei einem Chemietest mit den Co-Stars Gaten Matarazzo (23) und Caleb McLaughlin (24) überzeugte sie mit ihrer Darstellung. "Ich habe gebettelt und gefleht, dass sie mir mehr Material geben, sodass ich ihnen etwas Frisches zeigen konnte", erzählte sie.

Nicht ohne Grund gilt Sadies Leistung in "Stranger Things" mittlerweile als eine der eindrucksvollsten der Erfolgsserie. Besonders in der vierten Staffel hatte sie mit einigen der emotionalsten Szenen des Netflix-Hits große Momente. Wer könnte die Bilder vergessen, wie sie vor Vecna zu den Klängen von Kate Bushs "Running Up That Hill" flieht? Oder ihren bewegenden Auftritt, als Figur Max in den Armen von Lucas Sinclair mit dem Tod ringt? Mit ihrem Können eroberte Sadie die Herzen der Fans im Sturm, was scharfe Kritik laut werden ließ, als sie trotz ihrer großartigen Performance keine Emmy-Nominierung erhielt.

Heute gehört Sadie zu den zentralen Figuren des Casts und blickt auf eine enge Verbindung zu ihren Co-Stars zurück. Berücksichtigt man etwa ihr Alter, reiht sie sich perfekt in die Gruppe der jungen Hauptdarsteller ein, die inzwischen alle zwischen 20 und 24 Jahre alt sind. Mit Caleb teilt sie nicht nur einen Geburtsjahrgang, sondern auch einige besondere Momente am Set von "Stranger Things". Schließlich war es dort, wie Sadie einst verriet, wo sie ihren allerersten Kuss erlebte und damit einen prägenden Moment ihrer Jugend mit der Serie verband.

Getty Images Sadie Sink, Schauspielerin

Getty Images Millie Bobby Brown und Sadie Sink bei der "Stranger Things"-Premiere

Getty Images Caleb McLaughlin und Sadie Sink in der "Stranger Things"-Presse-Box im Jahr 2019