Tennistalent Mika Brunold macht Homosexualität öffentlich

Mika Brunold steht mit seinen 21 Jahren noch ganz am Anfang seiner Karriere. Der Schweizer Tennisspieler möchte aber direkt einen für ihn sehr wichtigen Schritt gehen – und spricht öffentlich über seine Homosexualität. "Auch wenn es nicht immer einfach war, war es für mich nie eine Option, es zu verstecken und so zu tun, als wäre ich jemand anderes. Deshalb finde ich, dass es an der Zeit ist, mich zu öffnen und euch zu sagen, dass ich schwul bin", erklärt er in einem Instagram-Beitrag.

Mika wolle mit seinem Coming-out "einen Schritt für mich selbst machen". Nur wenige Profisportler bekennen sich öffentlich dazu, schwul zu sein. Den Weg des Schweigens wolle er aber nicht gehen: "Als professioneller Tennisspieler habe ich unzählige Stunden damit verbracht, an meinem Spiel, meinem Körper und meiner mentalen Einstellung zu arbeiten. Dabei habe ich vor allem eines gelernt: Erfolg auf dem Platz hängt nicht nur von körperlichen Fähigkeiten ab, sondern auch davon, dass man seine Persönlichkeit entdeckt und sich selbst treu bleibt." Ihm sei es wichtig, das Thema im Sport endgültig zu enttabuisieren. "Im Sport wird nicht genug darüber gesprochen. Ich glaube, dass wir uns in einer idealen Welt gar nicht erst 'outen' müssten", betont er.

Es scheint eine Ausnahme zu sein, dass Mika auf seinem Social-Media-Profil ein so privates Thema anspricht. Das Nachwuchstalent teilt dort in der Regel Einblicke in seine Trainingsfortschritte und berufliche Erfolge. Zuletzt trat er bei der ATP Challenger Tour an und begeisterte Tennis-Fans mit seiner Performance auf dem Platz.

Imago Mika Brunold beim ATP Challenger Bergamo in Italien, 17. November 2025

Imago Mika Brunold beim DANUBE Upper Austria Open in Mauthausen

Imago Mika Brunold, Tennisspieler

