Verlobte Taylor Swift plant mehrere Junggesellinnenreisen

Taylor Swift (35) hat große Pläne für den Junggesellinnenabschied vor ihrer Traumhochzeit mit Travis Kelce (36). Wie Insider der U.S. Sun berichteten, sollen mindestens drei bis vier Reisen zu ihren Lieblingsorten wie New York, Nashville, die Bahamas und Italien organisiert werden. Gemeinsam mit ihren Brautjungfern, darunter ihre engen Freundinnen Selena Gomez (33) und Gigi Hadid (30), möchte die Sängerin unvergessliche Momente verbringen. Auch Taylors Mutter Andrea und ihre zukünftige Schwiegermutter Donna (73) sind stark in die Hochzeitsvorbereitungen eingebunden und unterstützen die Gruppe bei der Planung.

Bereits seit Wochen arbeiten Taylors engster Freundeskreis und Familienmitglieder aktiv daran, jeden zeitlichen und logistischen Aspekt dieser besonderen Feierlichkeiten zu perfektionieren. Dabei geht es nicht nur um die Feiern selbst, sondern auch um die emotionale Vorbereitung und die Stärkung des Zusammenhalts innerhalb der Gruppe. "Das Ziel ist, Spaß zu haben, Wochenenden zusammen zu verbringen und den Prozess zu genießen – an wunderschönen Orten, wo sie entspannen, feiern und zusammenwachsen können", so die Quelle. Demnach telefoniert und chattet die Runde seit zwei Wochen mehrmals pro Woche via Text, FaceTime und Zoom. Selena steuert laut Quelle besonders viele Ideen bei und möchte ihre frischen Ehe-Erfahrungen teilen: "[Selena] bringt ständig Ideen und Vorschläge, um es zur bestmöglichen Erfahrung für ihre beste Freundin, Taylor, zu machen", hieß es. Ein genaues Datum bleibt jedoch weiterhin unter Verschluss.

Die Beziehung von Taylor und Travis wurde 2023 öffentlich, seitdem begleiten sie sich wechselseitig zu Auftritten, Spielen und Events. Taylors Hochzeitsvorbereitungen spiegeln ihre Liebe zum Detail und ihre enge Verbundenheit zu Familie und Freunden wider. Seit jeher zelebriert sie ihre Frauenfreundschaften – etwa bei legendären Sommerfesten in ihrer Villa in Rhode Island oder gemeinsamen Dating-Events. Ersten Berichten zufolge soll Taylors Villa als Hochzeitslokation in der engeren Auswahl stehen. Mit romantischen Dekorationen und einer dreitägigen Feier möchte der Superstar sicherstellen, dass nicht nur sie, sondern auch ihre Gäste diese Momente nie vergessen werden.

Imago Taylor Swift während der Eröffnungsshow der The Eras Tour in Australien, 16. Februar 2024

Instagram / itsbennyblanco Selena Gomez und Taylor Swift an Selena Hochzeit

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2025

