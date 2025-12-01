Entfolgt: Sind Calvin Steiner und Joanna wieder getrennt?

Was ist zwischen Calvin Steiner und seiner Joanna los? Diese Frage stellen sich aktuell die Fans des Paares auf Social Media. Nach einem langen Hin und Her machten die beiden Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidaten ihre Beziehung vergangenen Monat offiziell. Nun wird jedoch spekuliert, ob sie schon wieder getrennte Wege gehen. Aufmerksamen Fans fiel auf, dass Joanna bei Calvins Geburtstagsparty fehlte und ein paar Tage offline war. Zudem sind die gemeinsamen Fotos auf ihren Profilen verschwunden und sie folgen sich nicht mehr gegenseitig auf Instagram.

Zudem meldeten sich jüngst sowohl Joanna als auch Calvin mit kryptischen Botschaften in ihren Storys. Joanna schrieb zu einem Foto ihres Hundes: "Wir sehen eure Nachrichten und lieben euch jeden Tag immer mehr! Danke für eure Liebe, das ist nicht selbstverständlich und mir geht es gut, Mausis, macht euch keine Sorgen." Calvin hingegen klang in seiner Nachricht weniger fröhlich. "Ich habe immer so viel zu sagen, aber zu manchen Dingen im Leben kann man manchmal einfach nicht viel sagen. Sprachlos", schrieb er geheimnisvoll.

Schon von Beginn war es ein stetiges Auf und Ab zwischen den beiden Realitystars. Bei AYTO entwickelte sich ihre Romanze sehr schnell – nach der Show verbrachten sie viel Zeit miteinander und lernten sich besser kennen. Beim großen Wiedersehen der Show erklärten sie aber, nach mehreren Auseinandersetzungen inzwischen getrennte Wege zu gehen. Während Joanna überzeugt von einem Ende schien, legte Calvin sich aber mächtig ins Zeug, um die Beauty zurückzuerobern. Mit Rosen, Kerzen und dem Versprechen, er wolle ihr "die Welt zu Füßen legen", hatte er schließlich Erfolg. Ob das Glück auch dieses Mal nur von kurzer Dauer gewesen ist, können wohl nur die beiden beantworten.

Instagram / joanna.majolie/ Joanna Majolie, Realitystar

Instagram / calvinsteinerr Joanna und Calvin Steiner, November 2025

Instagram / calvinsteinerr Calvin Steiner, Realitystar

Wie schätzt ihr Joanna und Calvins Beziehungsstatus gerade ein? Getrennt – die Hinweise sprechen dafür. Zusammen – nur Funkstille nach einem Streit. Ergebnis anzeigen