Laura Dern gedenkt Mama Diane Ladd (†89) zum 90. Geburtstag

Am 29. November wäre Diane Ladd 90 Jahre alt geworden. Doch die ikonische Schauspielerin starb Anfang November dieses Jahres. Zu ihrem Geburtstag teilte ihre Tochter Laura Dern (58) bei Instagram dennoch eine Erinnerung. "Happy Birthday, meine Heldin, die außergewöhnlichste Person, die ich je gekannt habe, an ihrem 90. heute", schreibt die Schauspielerin zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das ihre Mutter in jungen Jahren zeigt. Diane inspirierte ihre Tochter offenbar ihr ganzes Leben lang: "Als Künstlerin und Mensch warst du immer liebevoll, hast immer geträumt, immer kreiert und warst immer für alle da. Ich liebe dich, Mom."

Die Nachricht von Dianes Tod veröffentlichte Laura selbst am 4. November. "Meine unglaubliche Heldin und mein tiefgreifendes Geschenk einer Mutter, Diane Ladd, ist heute Morgen [...] von uns gegangen", erklärte die "Big Little Lies"-Darstellerin in einem Post. Genaue Details zu ihrem Tod gab Laura zu dem Zeitpunkt nicht bekannt. Erst einige Wochen danach wurde die Sterbeurkunde mit der offiziellen Todesursache veröffentlicht. Laut den Dokumenten, die People vorlagen, starb die Hollywood-Ikone an chronischem hypoxischem Atemversagen, ausgelöst durch eine langjährige Lungenerkrankung. Zudem soll eine Störung der Speiseröhrenmuskulatur, eine sogenannte ösophageale Dysmotilität, Auswirkungen auf ihren Tod gehabt haben.

Zu Lebzeiten feierte Diane durch zahlreiche Blockbuster Erfolge. Ihren Durchbruch als Schauspielerin feierte sie 1974 in Martin Scorseses (83) "Alice lebt hier nicht mehr". Für ihre Rolle in dem Drama wurde die US-Amerikanerin für einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert. Es sollte die erste von drei Nominierungen bei den Academy Awards sein. 1991 und 1992 folgten Chancen auf den Goldjungen für die Filme "Wild at Heart" und "Die Lust der schönen Rose" – ausgezeichnet wurde Diane allerdings nie. Dafür erhielt sie einen BAFTA für den Film und einen Golden Globe für die Serie "Alice".

Getty Images Laura Dern (r.) und ihre Mutter Diane Ladd bei der Oscar-Verleihung 2020

Getty Images Laura Dern und ihre Mama Diane Ladd, 2011

