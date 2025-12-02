Galt als krebsfrei: Dave Coulier erneut an Krebs erkrankt

Es ist eine Schocknachricht für Schauspieler Dave Coulier (66). Der Full House-Liebling erklärte am Dienstag, dem 2. Dezember 2025, in der "Today"-Show, dass er erneut gegen Krebs kämpft. Bei ihm wurde eine Form von Zungenkrebs festgestellt und er habe bereits eine Strahlentherapie begonnen. Der Seriendarsteller, den viele als Onkel Joey aus der 90er-Sitcom kennen, schilderte den Moment der Diagnose und die nächsten Behandlungsschritte: Geplant sind insgesamt 35 Bestrahlungen bis zum Jahresende. Die Nachricht trifft ihn nur Monate, nachdem er als krebsfrei galt: "Eine Chemotherapie zu durchlaufen und diese Erleichterung zu spüren, dass es weg ist, und dann einen Test zu bekommen, der sagt: Nun, jetzt haben Sie eine andere Art von Krebs... Das ist ein Schock für den Körper."

Der 66-Jährige war vor knapp einem Jahr mit seiner ersten Diagnose an die Öffentlichkeit gegangen: Non-Hodgkin-Lymphom im Stadium drei, wie er dem Magazin People anvertraute. Im Frühjahr schien die Krankheit überwunden. Ende März feierte er in einem Social-Media-Post von Serienkollegin Candace Cameron Bure (49) die Krebsfreiheit nach Chemotherapie. Doch nun die nächste Hiobsbotschaft – medizinisch unabhängig von der ersten, wie er betont. "Das hat nichts mit meiner früheren Krebserkrankung zu tun", erklärte er. Umso härter traf ihn die erneute Nachricht. Die genaue Diagnose lautet p16-Plattenepithelkarzinom, eine Form von Mund-Rachen-Zungenkrebs, entdeckt bei einer Vorsorgeuntersuchung: "Wir haben es früh genug entdeckt, sodass es sehr gut behandelbar ist. Die Heilungsrate liegt bei 90 Prozent."

Inmitten der schweren Krankheit setzt Dave auf familiäre Unterstützung: An seiner Seite – seine liebevolle Ehefrau Melissa Bring, mit der er seit 2014 verheiratet ist. Sie begleitet ihn bereits seit der ersten Diagnose durch Termine und Therapien. Trotz der erneuten Krebsdiagnose hatte Dave im Frühjahr doppelten Grund zur Freude. Am gleichen Tag, an dem er die Nachricht der Krebsfreiheit erhielt, wurde er Großvater. Sein Enkel erblickte das Licht der Welt und heißt Chance Lee.

Instagram / dcoulier Dave Coulier, Schauspieler

Instagram / dcoulier Dave Coulier im November 2024

