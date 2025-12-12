Enkel heißt Chance: Dave Coulier liebt Rolle des Großvaters

Dave Coulier (66) genießt derzeit seine neue Rolle als Großvater in vollen Zügen. Der Full House-Liebling sprach in einem Interview mit Today über seinen acht Monate alten Enkel Chance und verriet, wie sehr er den kleinen Jungen in sein Herz geschlossen hat. "Ich hätte nie gedacht, dass ich noch einmal so eine starke Liebe zu einem kleinen Jungen empfinden könnte wie zu meinem eigenen Sohn", erklärte Dave begeistert. Sein Sohn Luc und dessen Ehefrau Alex hatten ihr erstes Kind im März dieses Jahres willkommen geheißen.

Besonders glücklich ist der Schauspieler darüber, dass Chance offenbar ein ausgesprochen fröhliches Kind ist: "Er schläft abends lachend ein und spielt in seinem Bettchen weiter", erzählte Dave mit einem Lächeln. Das Paar wohnt in Kalifornien, und der stolze Opa plant regelmäßige Besuche, um möglichst viel Zeit mit seinem Enkel verbringen zu können. Nebenher engagiert sich Dave derzeit mit Leidenschaft in seinem Garten in Detroit, den er für Familienbesuche verschönern möchte. Hier könnten in Zukunft gemeinsame Stunden verbracht werden, vielleicht auch bei Hobbys wie Eishockey oder Flugzeugen, die Dave seinem Enkel näherbringen möchte.

Die besonderen Momente mit seinem Enkel erhalten für Dave noch mehr Bedeutung vor dem Hintergrund seiner gesundheitlichen Herausforderungen. Der Schauspieler, der Anfang des Jahres noch als krebsfrei galt, erhielt nur kurze Zeit später eine erneute Krebsdiagnose. Trotz dieser Rückschläge gibt ihm der kleine Chance Hoffnung und Lebensfreude. Daves Sohn Luc, selbst Hockeyspieler und Pilot, teilt viele der Interessen seines prominenten Vaters, und die enge Beziehung der beiden scheint nun auf den kleinen Chance überzugehen. Daves neue Rolle als Großvater verspricht also nicht nur für ihn, sondern für die ganze Familie eine erfüllte Zeit voller Gemeinsamkeit.

Dave Coulier, Schauspieler

Dave Coulier, Schauspieler

Dave Coulier im November 2024