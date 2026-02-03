Royaler Schatz: Unscheinbares Erbstück bei "Bares für Rares"

Royale Überraschung bei Bares für Rares: Ein Mutter-Tochter-Duo namens Shirina und Shirine sorgt am Dienstag im ZDF-Studio für Staunen. Die beiden bringen einen edlen Table-Lighter aus Sterlingsilber mit, den Shirina vor rund 20 Jahren geschenkt bekommen hat. Was anfangs wie ein hübsches, aber unscheinbares Erbstück wirkt, entpuppt sich als echtes Highlight mit Geschichte. Denn das silberne Anzünd-Set, ausgestattet mit mehreren Fidibus-Haltern, stammt aus England, ist von 1868 und hat eine Verbindung zur britischen Royalsphäre.

Experte Colmar Schulte-Goltz (52) legt die Fakten auf den Tisch: Gefertigt wurde der Table-Lighter 1868 vom Londoner Silberschmied Thomas Dee. Das Objekt war einst ein Geschenk für Prinz Alfred, Duke of Edinburgh, und reiste anlässlich einer Fahrt auf der Fregatte HMS Galatea mit. Trotz kleiner Blessuren an den Löwen-Verzierungen bleibt die Einschätzung deutlich über den Erwartungen der Verkäuferinnen: 2.400 bis 3.000 Euro taxiert der Kunsthistoriker das Set. Im Händlerraum entzündet die royale Provenienz ein lebhaftes Bieter-Duell. Mehrere Interessenten steigen ein, doch am Ende macht Leo das Rennen und legt 2.100 Euro auf den Tisch. Für Shirina und Shirine ist der Deal ein Volltreffer, der weit über ihren ursprünglichen Wunsch von 1.000 Euro hinausgeht.

Die Emotionen im Studio erinnern an andere große Momente der Trödelshow, in denen sich persönliche Erinnerungen und überraschende Wahrheiten mischen. Mal entpuppt sich ein vermeintliches Schnäppchen aus der Vergangenheit als teurer Fehlkauf, mal wird ein lang unbeachtetes Erbstück zum echten Schatz mit Geschichte. Erst kürzlich stellte sich ein Kunstwerk nach der Expertenbegutachtung als großer Flop heraus.

