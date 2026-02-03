Gratis: Kim Virginia Grey teilt nun "spicy Content" ab 18+

Kim Virginia Grey (30) hat Großes zu verkünden. Die Influencerin will ihrer Community in Zukunft "spicy Content" zur Verfügung stellen. Dabei handelt es sich aber nicht um OnlyFans oder Vergleichbares. "Ich kann nicht abwarten. Mir brennt es unter den Fingernägeln. Ich habe monatelang an meiner spicy Seite gearbeitet", freut Kim sich in ihrer Instagram-Story. Ihr sei bewusst, dass es viele Creator gebe, die exklusiven Content in Abos oder auf Bezahlplattformen bereitstellen – sie habe etwas völlig anderes aufgezogen: "Säggsier [sic] als alles, was jemals jemand öffentlich geteilt hat. Meine privatesten Seiten werdet ihr komplett öffentlich sehen und das gratis für jeden zugänglich, der über 18 ist. Man muss ja unter den Bossbabe-Frauen, die das bereits machen, irgendwie auffallen."

Einen kleinen Vorgeschmack, was die Fans auf dieser Website erwartet, gibt Kim ebenfalls: Sie postet Bilder von sich auf einem Bett liegend und in einen knappen Seiden-Bikini mit Rosenoptik gekleidet. Trotz ihres Selbstvertrauens gibt die 30-Jährige aber zu, dass sie zunächst mit sich haderte, die Ankündigung zu machen. "Ich habe diesen Text bestimmt zehnmal angefangen und wieder gelöscht. Nicht, weil ich Angst habe, sondern weil mir klar ist, was das auslösen wird... Heute droppe ich etwas, das viele schockieren wird. Etwas, bei dem manche sofort ihre Meinung über mich ändern werden. Etwas, das gesellschaftlich nicht besonders brav ist", meint Kim. Ihr sei bewusst, dass über ihren Entschluss geredet wird und sie habe lange darüber nachgedacht, sich am Ende aber entschieden, alles zu veröffentlichen.

Polarisierender Content ist bei Kim allerdings nichts Neues – und dabei lässt sie ihre Fans eigentlich nur an ihrem Alltag in Dubai teilhaben. Allerdings scheint sie immer wieder Entscheidungen zu treffen, die das Netz gegen sie aufbringt. Kaum eine andere Netz-Bekanntheit wird so oft diskutiert wie die ehemalige Beauty & The Nerd-Teilnehmerin. In den vergangenen Monaten sorgte Kim vor allem mit ihren Haustieren für Aufruhr. Nachdem sie und ihr Ex Nikola Grey (30) sich drei Dalmatiner-Welpen ins Haus geholt hatten, kam kurz danach Welpe Nummer vier dazu. Erst vor ein paar Tagen tauchte obendrein noch eine Katze in ihrem Content auf. Viele Fans sind mit dieser Entscheidung gar nicht einverstanden und unterstellen Kim, sie könne allen fünf Tieren nicht gerecht werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey mit einer Katze, Januar 2026