Lotto-Chico & Lisha sind nach "Promis unter Palmen" versöhnt

In der diesjährigen Staffel von Promis unter Palmen flogen zwischen Kürsat "Chico" Yildirim und Lisha Savage (39) die Fetzen. Doch entgegen aller Erwartungen haben sich die beiden Realitystars längst wieder vertragen, wie Chico nun im Interview mit Promiflash ausplaudert. "Ich habe mich da auch mit Lisha gestritten. Wir haben uns vertragen", erzählt er und freut sich: "Jetzt bin ich mit ihr ganz dicke."

Die beiden haben sich scheinbar telefonisch ausgesprochen, was beiderseits zu großen Emotionen führte. "Sie hat fast am Telefon geweint und ich auch", beschreibt Chico Promiflash die Situation. Weitere Details will er allerdings nicht nennen. Dass Lisha dem Lottomillionär nach dem Vorfall verzeihen konnte, kommt unerwartet: Immerhin eskalierte der Zoff zwischen den beiden Reality-TV-Bekanntheiten so sehr, dass Chico im Anschluss die Villa verlassen musste.

Doch was ist eigentlich vorgefallen? Während eines Spiels wurde Chico nach und nach frustriert und drohte Lisha schließlich verbal mit sexueller Gewalt. In ihrer Instagram-Story offenbarte die Influencerin kurz darauf, dass es einige harte Beleidigungen gar nicht erst in die Folge geschafft hätten. So nannte Chico Lisha wohl eine "dreckige N**te" und forderte sie schließlich auf: "Komm, bück dich, ich f*ck dich."

Imago, ProSieben Collage: Kürsat "Chico" Yildirim, Lisha Savage

Instagram / chico_lottomillionaer Chico, Lotto-Millionär

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha Savage, April 2025