Privatinsolvenz? Edith Stehfest verplappert sich in TV-Show

Als getrenntes Paar sorgen Edith (30) und Eric Stehfest (36) aktuell bei Promis unter Palmen für mit am meisten Aufsehen. Schon zum Auftakt machen die beiden deutlich, dass das Geld ihr klares Ziel ist. Für ihre beiden Kinder wollen sie das Preisgeld gewinnen – und das scheint bitter nötig zu sein. In der vergangenen Folge rutscht Edith ein Detail raus, das ihrem Ex-Mann so gar nicht passt. Die DJane wurde von Dilara Kruse zum Rauswurf freigegeben und ihr platzt der Kragen. "Ich habe keine Lust auf eine Privatinsolvenz, wir haben ein richtiges Ding, warum wir hier sind, warum wir hier für unsere Kinder kämpfen", schimpft Edith lautstark.

Eric versucht sofort einzugreifen und interveniert: "Edith, du musst nicht immer über alles einfach so reden, hier laufen Kameras." Es wird deutlich, dass der Schauspieler in der Show nicht über ihre finanziellen Probleme sprechen möchte. Doch Edith lässt sich nicht aufhalten: "Ja, muss ich nicht, aber wir haben ein richtiges Thema, warum wir hier kämpfen, zu zweit, warum wir das auch zu zweit durchziehen wollen." Allerdings ändern ihre Argumente wohl nichts an der Meinung der anderen Kandidaten. Bei vielen kommt die Art der zweifachen Mutter gar nicht gut an – für sie wird es bei "Promis unter Palmen" jetzt sicher ernst werden.

Für Eric und Edith scheint "Promis unter Palmen" die ultimative Zerreißprobe. Sie müssen trotz ihrer Trennung als Team antreten – dass das nicht immer funktioniert, zeigt sich schon in den ersten paar Minuten der Show. In einem Gespräch ging es um die Verteilung der Verantwortung für die beiden Kinder. Als die Stimmung hochkochte, betonte Edith, man könne die Rolle einer Mutter mit nichts vergleichen. Eric bleibt ruhig, stellt aber klar, sie sei nie alleine gewesen, auch wenn er beruflich viel unterwegs gewesen sei. Aber auch hier lässt die 30-Jährige sich nicht beruhigen. Stattdessen konfrontiert sie Eric mit einem harten Vorwurf: "Eric, mein Gott, ich muss jetzt nicht damit anfangen, wie oft du mich betrogen hast am Anfang, als ich schwanger mit Kind zu Hause war, und wie oft du feiern warst."

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Edith Stehfest, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Joyn Eric und Edith Stehfest, "Promis unter Palmen"-Kandidaten 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Februar 2024