Silvia Wollny bei "Promis unter Palmen" raus: Er rückt nach

Silvia Wollny (61) musste Promis unter Palmen in der dritten Folge der Realityshow verlassen. Die Reality-Mama war in der vorherigen Episode von einem umherfliegenden Sonnenschirm am Kopf getroffen worden und wachte anschließend mit starken Kopfschmerzen auf, weshalb sie im Krankenhaus behandelt werden musste. In einer Videobotschaft an die verbliebenen Kandidaten in der Villa erklärte die Elffachmutter schließlich, dass sie aus gesundheitlichen Gründen nicht zurückkehren kann und die Show verlassen muss. Besonders Gina-Lisa Lohfink (39) war zutiefst traurig über Silvias Ausstieg und weinte dicke Tränen.

Nach Silvias Ausfall erreichte die Promis eine besondere Nachricht: Sie durften in einer geheimen Abstimmung darüber entscheiden, welcher bereits ausgeschiedene Star wieder in die Villa zurückkehren darf. Zur Auswahl standen Martin Angelo (32) und Edith Stehfest (30). Das Urteil fiel eindeutig aus – Martin durfte zurück in die Show. Nur Eric Stehfest (36) und Claude Oliver Rudolph (69) stimmten für eine Rückkehr von Edith.

Der Sonnenschirm hatte Silvia und Anouschka Renzi (61) während eines Windstoßes getroffen, als beide am Spielfeldrand saßen. Nach dem Unfall war der Reality-TV-Star blutüberströmt gewesen, während Produktionsmitarbeiter und ein Sanitäter ihr zu Hilfe eilten. Silvia hatte damals erklärt: "Ich hab die Schnauze voll, ich hab jetzt so eine Panik." Was zunächst wie eine weniger schwere Verletzung aussah, entwickelte sich zu einem gesundheitlichen Problem, das Silvias sofortigen Ausstieg aus der Show erzwang.

RTLZWEI Silvia Wollny, "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie"-Star

Imago Martin Angelo bei der Premiere von Promis unter Palmen, Staffel 4, im Cinenova Kino in Köln am 04.02.2026

Joyn Gina-Lisa Lohfink, "Promis unter Palmen"-Kandidatin 2026