Blutüberströmt: Silvia Wollny verletzt sich in Realityshow

Silvia Wollny (61) hat in der zweiten Folge von Promis unter Palmen einen Schockmoment erlebt. Die Reality-TV-Bekanntheit saß gemeinsam mit Anouschka Renzi (61) am Spielfeldrand unter einem Sonnenschirm, als ein plötzlicher Windstoß den Schirm erfasste und wegblies. Der Sonnenschirm traf zunächst Silvia am Kopf und anschließend Anouschka am Hals und im Gesicht. Während Anouschka zu Boden fiel und weinte, blieb Silvia auf ihrem Platz sitzen – doch ihr lief Blut über das Gesicht. "Ich hab die Schnauze voll, ich hab jetzt so eine Panik", schimpfte die Elffachmutter, als Produktionsmitarbeiter und ein Sanitäter ihr zu Hilfe eilten.

Trotz des bedrohlich wirkenden Vorfalls konnte Silvia nach einer ersten Untersuchung etwas Entwarnung geben. "Mir geht es jetzt etwas besser, alleine weil sie sagte, es muss nicht genäht werden", erklärte sie nach der Behandlung und verwies darauf, von Bekannten gehört zu haben, dass die Prozedur sehr schmerzhaft sei. Die Wunde war offenbar glimpflicher ausgefallen, als es zunächst den Anschein hatte. Auch Anouschka wurde vor Ort versorgt und durfte in die Villa zurückkehren.

Silvia ist einem breiten Publikum seit Jahren aus "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!" bekannt. Die elffache Mama prägt dort als Familienoberhaupt viele bewegende Momente und zeigt regelmäßig, wie sie in Ausnahmesituationen Ruhe bewahren kann. In Realityformaten wirkt die TV-Bekanntheit oft nahbar, teilt Einblicke in ihren Alltag und stellt ihre Familie in den Mittelpunkt. Anouschka wiederum ist als Schauspielerin aus Film, Fernsehen und Theater bekannt und trat in den vergangenen Jahren ebenfalls in verschiedenen Realityshows auf. Beide Frauen bringen viel Lebenserfahrung vor die Kameras und scheuen sich nicht, authentische Reaktionen zu zeigen – auch dann, wenn unvorhersehbare Situationen wie plötzliche Windböen einen Drehtag gehörig durcheinanderwirbeln.

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Realitystar

Imago Silvia Wollny und Anouschka Renzi bei der Premiere von "Promis unter Palmen", Februar 2026

RTLZWEI Die Wollnys