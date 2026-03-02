Anouschka oder Claude: Dritter "Promis unter Palmen"-Exit

Bei Promis unter Palmen wird es ernst: In der dritten Folge der Realityshow steht ein weiterer Exit an. Zur Wahl stehen dieses Mal Schauspielerin Anouschka Renzi (61) und Schauspieler Claude Oliver Rudolph (69). Die verbliebenen Kandidaten müssen nun entscheiden, wer von den beiden die Sendung verlassen muss. Es ist bereits der dritte Rauswurf in der aktuellen Staffel, bei der die Promis auf einer tropischen Insel um den Verbleib in der Show kämpfen. Die Entscheidung liegt in den Händen ihrer Mitstreiter, die ihre Stimmen abgeben müssen.

Die Abstimmung fällt eindeutig aus: Eric Stehfest (36), Martin Angelo (32) und Gina-Lisa Lohfink (39) stimmen gegen Claude, während Franziska Temme (31) und Kevin Wolter sich dafür entscheiden, Anouschka rauszuwählen. Mit drei zu zwei Stimmen ist das Urteil damit gefallen und Claude muss die Show nach der dritten Folge verlassen. Der Schauspieler zeigt sich beim Abschied wenig begeistert von seinen Mitstreitern. "Danke für gar nichts. Ich gebe euch einen Satz von Jules Verne mit auf die Reise. Fahrt mit Gott und nun Adieu", verabschiedet sich Claude laut Sat.1 von der Gruppe.

Claude Oliver Rudolph ist vor allem durch seine Rolle als Rudi in der Serie "Der Clown" bekannt geworden. Der gebürtige Frankfurter hat im Laufe seiner Karriere in zahlreichen deutschen Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Anouschka Renzi, die ebenfalls zur Wahl stand, konnte sich diesmal gegen den Exit durchsetzen. Die Schauspielerin bleibt der Show somit weiterhin erhalten und muss sich in den kommenden Folgen neuen Herausforderungen stellen.

Joyn Alle Teilnehmer der neuen "Promis unter Palmen"-Staffel

Getty Images Claude Oliver Rudolph im September 2015

Imago Anouschka Renzi bei der Premiere von "Promis unter Palmen" im Cinenova Köln, 04.02.2026