Neue Fotos von La Toya Jackson erschüttern ihre Fans

La Toya Jackson (69) hat mit neuen Fotos auf Instagram für Aufsehen gesorgt – und für reichlich Sorge bei ihren Fans. Die Sängerin zeigte sich am Montag in einem langärmligen roten Top, engen schwarzen Hosen und goldenen Spitzpumps, schmiss sich in verschiedene Posen und wirkte dabei auffallend schmal. Dazu schrieb La Toya: "Einen schönen Montag euch allen! Ich wünsche euch eine fantastische Woche! Bleibt gesund und munter, ich sende euch allen viel Liebe!" Gepostet wurde das Ganze auf ihrem Instagram-Account, wo sie sich seit Wochen immer wieder meldet. In den Kommentaren mischten sich liebe Grüße und Komplimente mit alarmierten Stimmen. Auch Familienmitglieder wie Brandi Jackson (43) und Taryll Jackson hatten ihr zuletzt öffentlich Zuneigung geschickt.

Unter den Reaktionen stachen ernste Worte hervor. "Leute, seid bitte etwas netter. Ich glaube, La Toya hat Probleme mit ihrer Gesundheit", schrieb ein Fan. Ein anderer mahnte: "Die Tatsache zu ignorieren, dass jemand sehr krank ist und Hilfe braucht, ist nicht besonders liebevoll oder fürsorglich." Zugleich verteidigten viele die Künstlerin: "La Toya war schon immer zierlich, und es ist normal, dass man mit zunehmendem Alter an Muskelmasse verliert." Bereits im vergangenen Monat hatte La Toya kryptische Clips aus einer Arztpraxis geteilt. "Ich bin wieder beim Arzt, ich hoffe, dass alles gut mit mir läuft und alle Ergebnisse gut sind", sagte sie in einem der Videos auf Instagram. Ein Statement ihrer Seite blieb auf Anfrage mehrerer US-Medien zunächst aus.

In Interviews hatte La Toya zuletzt über ihre Ernährung gesprochen. Gegenüber der Daily Mail erklärte die Schwester von Michael Jackson (†50): "Ich esse strikt biologisch." Sie lebe im Wesentlichen pflanzenbasiert, schwor auf viel Kohl, Brokkoli und andere Kreuzblütler – gelegentlich komme auch Huhn auf den Teller. Abseits der Gesundheitsdebatte blieb die Musikerin aktiv: Im Sommer trat sie bei einem Q&A-Abend in Hollywood auf, zuvor überraschte sie in der französischen Show "Mask Singer" unter der Maske der "Empress". In der Kommentarspalte unter ihren aktuellen Posts dominieren dennoch persönliche Botschaften.

Anzeige Anzeige

Instagram / latoyajackson La Toya Jackson, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / latoyajackson La Toya Jackson, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sängerin La Toya Jackson