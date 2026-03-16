Baby-Update: Planen Melina Hoch und Max weiteren Nachwuchs?

Gerade erst ins Elternleben gestartet, richtet Melina Hoch (29) den Blick schon ein Stück weit nach vorne. In einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan wissen, ob sich das Paar vorstellen könnte, noch weiteren Nachwuchs zu bekommen – und Melina antwortete mit bemerkenswerter Offenherzigkeit. "Also wir würden uns auf jeden Fall noch mindestens ein Geschwisterchen wünschen", erklärte sie. Ihr eigenes Aufwachsen mit Geschwistern prägt dabei ganz offensichtlich ihre Vorstellung davon, was ihrem Sohn das Beste fürs Leben mitgeben könnte. Vorerst genießen sie und ihr Partner Max Bornmann (29) jedoch bewusst die Zeit zu dritt – ohne Druck und ohne festen Zeitplan. "Mal schauen, was die Zukunft für uns bereithält."

Um zu verstehen, wie rasant sich das Leben von Melina und Max in den vergangenen Monaten verändert hat, lohnt sich ein Blick zurück. Noch im Juli 2024 machten die beiden Reality-TV-Bekanntheiten ihre Beziehung öffentlich. Beide hatten zuvor in der Sendung Prominent getrennt vor der Kamera gestanden, allerdings noch mit ihren jeweiligen Ex-Partnern an der Seite. Umso mehr überraschte es ihre Fans, als im September 2025 plötzlich eine ganz andere Neuigkeit die Runde machte: Melina ist schwanger. Mit einem stimmungsvollen Video verkündeten die beiden die frohe Botschaft auf Instagram und ernteten prompt eine Welle an Glückwünschen aus der Reality-TV-Welt. Was folgte, war eine aufregende Schwangerschaftszeit im Rampenlicht – inklusive Gender-Reveal-Party, bei der feststand: Ein Junge ist unterwegs. Innerhalb von nur gut einem Jahr hatte sich aus einer neuen Liebe eine wachsende Familie entwickelt.

Am 26. Januar 2026 war es dann so weit: Melina und Max teilten mit ihrer Community, dass ihr Sohn auf der Welt ist. Ein schwarz-weißes Foto, auf dem neben den Füßen der Eltern auch das winzige Beinchen des Neugeborenen zu sehen war, rührte Tausende Follower zu Tränen. "Schnipsi hat vor ein paar Tagen das Licht der Welt erblickt und wir könnten nicht stolzer sein. Er ist ein gesunder, munterer Babyboy", schrieben die beiden dazu. Den richtigen Namen ihres Sohnes behalten die frischgebackenen Eltern jedoch bewusst für sich – und auch sein Gesicht wird in den sozialen Medien konsequent geschützt. Max hatte das bereits während der Schwangerschaft angekündigt: Privatsphäre soll für das Kind von Anfang an großgeschrieben werden. Der Spitzname "Schnips" hingegen ist längst in aller Munde – und könnte schon bald Gesellschaft bekommen, wenn es nach Melinas Wünschen geht.

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Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann, Reality-TV-Bekanntheiten

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Instagram / melina.hoch Melina Hoch im Dezember 2025

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Instagram / melina.hoch Max Bornmann und Melina Hochs Füße und ihr Baby